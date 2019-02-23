Лише зміна влади дозволить знизити ціни на газ, - Тимошенко

Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Ціни на газ можуть бути знижені вдвічі, переконана Тимошенко

Політична воля нового президента України – це головна передумова зниження удвічі ціни на газ для населення. Про це Юлія Тимошенко заявила в ефірі програми "Головна тема. Вибір" на телеканалі "Україна", повідомляє прес-служба "Батьківщини".

"Тільки зміною влади можна докорінно змінити всю політику. Зараз ми говоримо про можливість зниження ціни на газ вдвічі", – констатувала лідер "Батьківщини".

Кандидат у президенти зазначила, що за останні 5 років ціна на газ та тепло в Україні збільшилася в 12 разів. Однак їй у разі перемоги на виборах знадобиться лише кілька тижнів, аби зупинити цю "вакханалію".

"Якщо ми знизимо вдвічі ціни на газ – автоматично знизяться тарифи на тепло і на гарячу воду. Тому що в ціні тепла і гарячої води майже вся вартість природного газу", – зазначила політик.

На думку Тимошенко, для встановлення посильних для більшості українців тарифів потрібно втілити у життя 5 простих кроків.

Спрямувати газ українського видобутку на потреби населення та соціальної сфери; накласти вето на постанову уряду про подорожчання блакитного палива; замінити корумпованих членів НКРЕКП; встановити 30% рентабельності для вітчизняних видобувальників; накласти мораторій на підвищення тарифів, як це зробили Румунія та Польща.

"Ми будемо мати 3 гривні 50 копійок за кубометр. Сьогодні беруть 8 грн 55 коп, практично забираючи у людей останнє і потім розподіляючи все це на свої офшорні рахунки", – сказала політик.

Тимошенко, яка нещодавно провела переговори із директором-розпорядником МВФ, запевнила, що зуміє переконати західних кредиторів – при встановленні ціни на газ має враховуватися реальний рівень доходів громадян.

"Наш уряд в розпал світової фінансової кризи категорично не пішов ні на які вимоги. І якщо люди порівняють платіжки 2008-го і сьогоднішні, то побачать, що в 2008 році я не допустила підвищення тарифів на газ і на тепло. Ми знайшли інші компенсатори, щоб збалансувати бюджет", – наголосила нардеп.

За словами Тимошенко, "нинішній владі, яка виправдовує запровадження непідйомних тарифів вимогами МВФ, просто потрібно менше красти, перераховуючи кошти на рахунки керівників держави".

І все ж найбільша небезпека, на думку політика, полягає в тому, що президент "Порошенко планує подальше збільшення вартості газу – до першого січня 2020-го ціна зросте ще на 43%".

"При владі, на жаль, корумповані мародери. Вони підвищуватимуть тарифи і скорочуватимуть кількість людей, які отримують субсидії. Це їхній план. Але цей план треба зупинити. Треба потерпіти два місяці і зробити так, щоб ніхто більше над людьми не знущався. Ми зможемо це зробити і захистити людей по-справжньому. Тарифи буде знижено", – запевнила лідер «Батьківщини».

У підсумку 72% глядачів програми відповіли, що вірять, що Тимошенко у разі перемоги на президентських виборах вдвічі знизить ціни на газ для населення.