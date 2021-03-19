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Зміна графіка роботи і скасування "літнього часу": Рада проведе два позачергових засідання

Автор: Юлія Струк

У п'ятницю, 19 березня, Верховна рада проведе два позачергових засідання парламенту. Перше позачергове стосується зміни графіка роботи ВР і законопроекту про зняття відповідальності з виробників вакцин.

Про це повідомив глава фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram.

"Сьогодні в п'ятницю два позачергових. Перше позачергове про зміну графіка Ради і законопроект про вакцину. Друге про скасування "літнього часу", колекторські закони і законопроекти про валютних позичальників", - написав він.

Нагадаємо, раніше вранці глава ВР Дмитро Разумков анонсував, що Рада в п'ятницю, 19 березня, збереться на позачергове засідання парламенту. Це станеться після 13:00.

Він відзначав, що в ході цього засідання розглянуть зміну календарного плану роботи парламенту.

Так, вчора стало відомо, що через локдаун у Києві Верховна рада не планує проводити чергові пленарні засідання. Керівництво фракцій парламенту домовилося про перерву в засіданнях.

У четвер мер Києва Віталій Кличко заявив, що з 20 березня в місті вводять локдаун. З усіма обмеженнями можна ознайомитися у матеріалі РБК-Україна.

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Новини України Верховна Радавнеочередное заседание
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