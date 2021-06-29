Смілянський очолюватиме "Укрпошту" ще два роки
Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський продовжить керувати компанією до 30 червня 2023 року. Наглядова рада прийняла рішення про продовження контракту.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Він продовжить очолювати компанію до 2023 року.
"Я хочу вам сьогодні повідомити, що після одноголосної підтримки моєї кандидатури Наглядовою радою, я продовжу керувати компанією до 30 червня 2023 року", - повідомив Смілянський.
Хто такий Ігор Смілянський
Ігор Смілянський народився 6 жовтня 1975 року в місті Одесі.
У 1999 році закінчив Школу бізнесу ім. Лубіна Пейс Університету (Нью-Йорк, США) за фахом бухгалтер-аудитор.
У травні 2005 року закінчив з відзнакою Школу бізнесу імені Роберта Макдоноу Джорджтаунського університету (МВА) і Юридичний факультет Університету ім. Джорджа Вашингтона (Вашингтон, США).
17 серпня 2018 року Міністерство інфраструктури підписало трирічний контракт з генеральним директором "Укрпошти" Ігорем Смілянським.
Зазначимо, в червні Кабмін дозволив наглядовій раді "Укрпошти" призначати гендиректора компанії без конкурсу. Рішення тепер приймає наглядова рада.