Смелянский будет возглавлять "Укрпошту" еще два года
Гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский продолжит руководить компанией до 30 июня 2023 года. Наблюдательный совет принял решение о продлении контракта.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Он продолжит возглавлять компанию до 2023 года.
"Я хочу вам сегодня сообщить, что после единогласной поддержки моей кандидатуры Наблюдательным советом, я продолжу руководить компанией до 30 июня 2023 года", - сообщил Смелянский.
Кто такой Игорь Смелянский
Игорь Смелянский родился 6 октября 1975 года в городе Одессе.
В 1999 году окончил Школу бизнеса им. Лубина Пейс Университета (Нью-Йорк, США) по специальности бухгалтер-аудитор.
В мае 2005 года окончил с отличием Школу бизнеса имени Роберта МакДоноу Джорджтаунского университета (МВА) и Юридический факультет Университета им. Джорджа Вашингтона (Вашингтон, США).
17 августа 2018 года Министерство инфраструктуры подписало трехлетний контракт с генеральным директором "Укрпошты" Игорем Смелянским.
Отметим, в июне Кабмин разрешил набсовету "Укрпошты" назначать гендиректора компании без конкурса. Решение тепер принимает наблюдательный совет.