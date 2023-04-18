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Встреча Путина с министром обороны Китая не расширила сферу сотрудничества их стран, - ISW

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Вторник 18 апреля 2023 03:46
Встреча Путина с министром обороны Китая не расширила сферу сотрудничества их стран, - ISW Фото: встреча Путина и Ли Шанфу не улучшила военное сотрудничество РФ и КНР (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Встреча российского диктатора Владимира Путина с министром обороны Китая Ли Шанфу не посодействовала расширению сферы российско-китайского сотрудничества.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что официальные протоколы обеих сторон не содержат никаких упоминаний о войне России в Украине. К тому же, спикер МИД Китая Ван Вэньбинь подтвердил намерение Китая способствовать мирным переговорам в Украине.

"Ранее ISW оценивало, что Путин не смог обеспечить неограниченное двустороннее партнерство с Китаем во время визита Си Цзиньпина в Москву, и, вероятно, встреча Ли и Путина не расширила сферу российско-китайского сотрудничества", - пишут аналитики.

Ключевые выводы

  • Владелец группы "Вагнера" Евгений Пригожин, похоже, снова завоевывает расположение президента России Владимира Путина, вероятно, из-за несостоятельности российских обычных военных выполнить задачи, которые Путин поставил перед ними во время зимнего наступления на Донбассе. Степень доверия и приверженности Путина к Пригожину пока неизвестна, но вероятно, что Путин остановил усилия российского МО отомстить "Вагнеру", отказав им в подкреплении и боеприпасах.
  • Интервью с двумя бывшими бойцами группы "Вагнера" об их обращении с украинскими детьми и другими гражданскими лицами и военнопленными дополнительно подчеркивает, как боевики институционализировали систематическую жестокость как часть своего основного способа действия.
  • Интервью Gulagu.net с двумя бывшими бойцами "Вагнера" дает ценную информацию о структуре сил частной военной компании и оперативных приоритетах.
  • Московский городской суд приговорил российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене за критику Кара-Мурзой Кремля и войну в Украине.
  • Министр обороны Китая Ли Шанфу встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве 16 апреля и пообещал укреплять военные обмены и сотрудничество между Россией и Китаем. В ходе визита Ли Путин продолжал пытаться представить Россию как равноправного оборонного партнера Китая и тихоокеанского военно-морского государства.
  • Недавно созданный "Клуб сердитых патриотов" бывшего российского офицера и ярого националиста Игоря Гиркина опубликовал свой манифест, направленный на защиту провоенных фракций в Кремле от возможного "саботажа" и "измены".
  • Российские силы совершили ограниченные наземные атаки к северо-востоку от Купянска и к югу от Кременной.
  • Российские войска добились новых успехов в Бахмуте и продолжили наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк.
  • Российские войска продолжали оборонительные приготовления на юге Украины.
  • Переход Кремля на электронную рассылку повесток продолжает усложнять процедуры призыва в России.
  • Российские оккупационные власти продолжают обсуждать предоставление российских паспортов на оккупированных территориях Украины.

Напомним, 16 апреля российский диктатор Владимир Путин встретился с членом Госсовета КНР, министром обороны страны Ли Шанфу. После встречи он хвастался "хорошими военными отношениями" между Китаем и РФ.

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