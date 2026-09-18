Без смартфона тоже можно: как украинцам пользоваться е-рецептами и е-направлениями

Украинцы могут использовать цифровые медицинские услуги даже без смартфона или мобильных приложений. Для этого достаточно обычного телефона по SMS или аутентификации по документу в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ).
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минздрава в Facebook .
Для регистрации в электронной системе здравоохранения не обязательно иметь смартфон или мобильный телефон. Пациента может зарегистрировать медицинский работник при обращении к врачу или в учреждении здравоохранения.
Во время регистрации необходимо выбрать способ аутентификации - по номеру телефона или по документу. Именно через него система подтверждает личность пациента.
Даже без смартфона пациент может получать SMS-сообщения от ЕСОЗ. На обычный мобильный телефон будут поступать сообщения о:
Главное условие - в системе должен быть указан актуальный номер телефона.
Отсутствие телефона не лишает права пользоваться цифровыми медицинскими услугами. В этом случае можно выбрать аутентификацию по документу.
Во время визита к врачу достаточно предъявить документ, внесенный в ЕСОЗ. SMS-сообщения не будут поступать, но пациент сможет получать е-рецепты, е-направление и другие электронные медицинские услуги.
При необходимости медик также может выдать бумажную памятку с информацией об е-рецепте или е-направлении.
Проверить или изменить номер телефона или метод проверки подлинности можно в Кабинете пациента.
Если человек им не пользуется, достаточно обратиться к семейному врачу или другому медицинскому работнику - они помогут проверить данные и при необходимости обновить их.
Следует сделать это, если вы сменили номер телефона или хотите начать получать сообщения от ЕСОЗ через SMS.
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