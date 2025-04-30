"Изумрудный" вместо зеленого? Как на самом деле изменятся светофоры в Украине с 1 мая

Почему цвет сигнала светофоров меняют с 1 мая

Цвет сигнала светофоров в Украине - с привычного для граждан зеленого на несколько иной (который некоторые называют "изумрудный") - будет изменен на фоне введения обновленного национального стандарта.

Еще в прошлом году государственное предприятие "Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества" (ГП "УкрНИУЦ") опубликовало соответствующий приказ №282 (от 15 ноября 2024 года):

о принятии одного (обновленного) национального стандарта;

об отмене другого (старого) национального стандарта.

"Принять национальный стандарт с предоставлением в силу с 01 мая 2025 года - ДСТУ 4092:2024 "Безопасность дорожного движения. Светофоры дорожные. Общие технические условия" (на замену ДСТУ 4092-2002)", - говорится в документе.

Следовательно, обновленный ДСТУ начнет действовать в Украине именно с 1 мая текущего года.

О чем рассказали украинцам в Патрульной полиции

Тогда же (в конце ноября 2024 года) первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сообщил, что новая редакция ДСТУ 4092:2024 по светофорам "принципиально серьезных отличий не предусматривает".

Он уточнил, что (согласно сообщению государственного предприятия "Национальный институт развития инфраструктуры" или ГП "НИРИ"), новый ДСТУ был принят "с целью гармонизации с европейскими нормами".

Кроме того, правоохранитель поделился фрагментами новой редакции ДСТУ.

Что изменится в светофорах по новому стандарту

По словам Билошицкого, к основным отличиям в светофорах, согласно новому национальному стандарту, необходимо отнести следующие:

стрелки на линзах светофоров будут шевронные;

цвет зеленого сигнала светофора будет зеленым - более насыщенным, приведенным к европейским стандартам (несмотря на то что некоторые могут называть новый цвет "изумрудным");

велосипедные светофоры - с пиктограммой велосипеда и с линзой 100 мм (для велосипедных дорожек и размещения справа от дороги);

велосипедные светофоры - с пиктограммой велосипеда и с линзой 200 мм (если светофор размещен над дорогой);

совместные велопешеходные светофоры;

таймер обратного отсчета времени - как на пешеходных, так и на транспортных (в том числе на велосипедных) светофорах.

Планируют ли в Украине заменять все старые светофоры

В заключение Билошицкий подчеркнул: о замене всех старых светофоров в стране речь не идет.

"Только стандарты для будущих реконструкций и строительства дорог", - объяснил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции.

Публикация Билошицкого (скриншот: facebook.com/Bilosh)

В пресс-службе государственного предприятия "Национальный институт развития инфраструктуры" подтвердили, что новации:

будут касаться только новых светофоров (которые будут устанавливаться);

никоим образом не будут затрагиваться светофорные объекты, по которым не завершен срок эксплуатации.

Можно ли говорить, что новые светофоры будут "изумрудными"

Согласно информации, обнародованной на официальном сайте ГП "НИРИ":

в новом стандарте никоим образом не упоминается слово "изумрудный";

для обозначения цветов светофора применяются общепринятые в мире - красный, желтый и зеленый (цвета, которые соответствуют венской Конвенции о дорожных знаках и сигналах).

Следовательно, сигнал "изумрудного" цвета (вместо зеленого) в новых светофорах внедрен на самом деле не будет (несмотря на информацию, которая может распространяться в медиа или социальных сетях).

"ГП "НИРИ", как непосредственный разработчик этого ДСТУ 4092:2024 "Безопасность дорожного движения. Светофоры дорожные. Общие технические условия", просит не искажать и не манипулировать информацией, а для начала открыть и прочитать новый стандарт", - подчеркнули в учреждении.

Кроме того, украинцам напомнили несколько толкований "изумрудного" цвета:

согласно Украинскому толковому словарю "изумрудный" - это ярко зеленый цвет;

согласно Словарю синонимов украинского языка "изумрудный" - зеленый (имеющий цвет зелени, травы и т.д.).

"Одной из многих новаций, которые ввела команда ГП "НИРИ" в этом стандарте, стало приведение положений нашего стандарта - в части границ цветных зон для зеленого сигнала светофора - в соответствие с европейскими требованиями (где такой цвет применяется почти 10 лет)", - объяснили в институте.

Границы цветных зон для световых сигналов в Украине (инфографика: nidi.org.ua)

Простыми словами, зеленый цвет сигнала светофора (по новому ДСТУ) визуально станет лучше для восприятия всеми участниками дорожного движения:

более насыщенным;

более ярким.

"Но он не будет "изумрудным", "ярко-зеленым", "зеленоватым", "травяным" или еще каким-то... Значит, в Украине были, есть и будут оставаться светофоры, где сигналом, разрешающим движение, является зеленый сигнал светофора", - подытожили в государственном предприятии.