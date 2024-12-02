Украина может в ближайшее время приступить к достройке двух дополнительных атомных блоков на Хмельницкой АЭС, - нардеп

Атомная энергетика обеспечивает около 60% потребления электроэнергии в Украине и ее развитие является стратегической задачей для государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий народного депутата от фракции "Слуга народа" Сергея Нагорняка в эфире телеканала "Рада".

По словам депутата, у Украины есть шанс уже в ближайшее время перейти к активной фазе реализации новых проектов в сфере атомной энергетики.

"Если парламент примет соответствующий закон в первом чтении до конца этого года, во втором чтении – в январе, а президент подпишет документ, то уже в феврале мы сможем начать строительные работы", – отметил Нагорняк.

Депутат подчеркнул, что развитие атомной энергетики является важной составляющей стратегии обеспечения энергетической безопасности Украины.

"Мы должны развивать атомную энергетику, ведь это ключевая составляющая энергетической независимости. В этом контексте нам также важно привлекать международных партнеров, в частности, из Южной Кореи, Японии и Франции", - подчеркнул он.

Напомним, летом 2024 года правительство одобрило проект достройки двух атомных блоков на Хмельницкой АЭС, которые говорят на 80% и на 25% соответственно. Эти два блока дадут в сеть дополнительно 2,2 ГВт мощности.

Ранее политолог и директор "Института мировой политики" Евгений Магда заявил, что у Украины есть шансы пройти зимний период с минимальными ограничениями энергопотребления, несмотря на угрозы со стороны РФ. Он напомнил, как досрочный выход блока АЭС по ремонту летом дважды спасал страну от жестких графиков отключения света.