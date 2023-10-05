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В "Слуге народа" отреагировали на драку с участием нардепов Дмитрука и Куницкого

Киев, Четверг 05 октября 2023 18:21
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В "Слуге народа" отреагировали на драку с участием нардепов Дмитрука и Куницкого Фото: нардепы Артем Дмитрук и Александр Куницкий (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

В "Слуге народа" считают неприемлемой ситуацию с участием нардепов Артема Дмитрука и Александра Куницкого. Сегодня в сети появилось видео, как они избивают человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера фракции "Слуга народа" Юлии Палийчук.

"То, что мы увидели на видео, неприемлемо и недопустимо, и мы осуждаем любые проявления насилия в обществе", - подчеркнула Палийчук.

Она отметила, что фракция ожидает результаты проверки этого инцидента правоохранительными органами.

"И считаем, что по ее результатам должна быть дана юридическая квалификация, а виновные должны понести наказание, независимо от статусов", - добавила представитель фракции.

Драка с участием Дмитрука и Куницкого

Напомним, сегодня в сети появилось видео, на котором Дмитрук и Куницкий избивают человека. Позже также было опубликовано видео, на котором потерпевший рассказал, что Дмитрук и Куницкий якобы требовали у него деньги и обвиняли в аферах, а затем начали потасовку.

В то же время, Дмитрук рассказал свою версию событий. По его словам, инцидент произошел во время рейда в мошеннический колл-центр, а пострадавший парень - это якобы подставное лицо. Во время прошлой проверки этого колл-центра, как утверждает Дмитрук, он якобы пытался спровоцировать народных депутатов.

Драку с участием нардепов также подтвердила в комментарии РБК-Украина пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис.

Больше о ситуации читайте в материале проекта Styler РБК-Украина.

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Слуга народа Александр Куницкий Киев
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