Нардепы Дмитрук и Куницкий подрались с парнем посреди улицы: видео и все детали

В Киеве народные депутаты Артем Дмитрук и Александр Куницкий избили молодого человека. Пострадавший утверждает, что они обвинили его в мошенничестве и потребовали деньги.

РБК-Украина (проект Styler) собрало все, что известно об этом инциденте.

Детали избиения

Парень рассказывает, что избиение произошло примерно в 10 утра в Киеве. По его словам, Дмитрук и Куницкий требовали у него деньги и обвиняли в аферах. Пострадавший подтверждает, что драку начали народные депутаты.

"Куницкий завалил на землю, а Дмитрук стал бить кулаками в лицо", - говорит он.

Парню вызвали скорую, оказали первую помощь и отвезли в больницу на консультацию.

На видео можно увидеть, что нардепы шли мимо и подошли к пострадавшему. Начали его толкать, снимать на камеру, с чего и начался конфликт.

На кадрах ниже видно, как Дмитрук бьет парня. Рядом стоят еще двое мужчин, однако неизвестно - кто они.

Народные депутаты написали заявление

В комментарии Новости. Live Артем Дмитрук рассказал, что произошло.

"Мы с Александром Куницким прибыли в бизнес-центр "Протасов" для проверки работы мошеннического колл-центра. Прибыв на место, мы увидели, как около 50 человек бегут из этого мошеннического колл-центра. После этого мы начали идти дальше по улице, где был специально выставлен молодой человек, которого вы видели на видео", - сказал нардеп.

Он заявляет, что пострадавший парень - это подставное лицо. Во время прошедшей проверки этого колл-центра он якобы пытался спровоцировать народных депутатов.

"Он начал нам очень плохие слова говорить, материться в нашу сторону, обзывать нас. И начал подходить все ближе. Мы представились, показали удостоверение народных депутатов и мой коллега Александр начал его снимать на видео. Его это очень возмутило, он начал к нам подходить, махать руками и ногами. После этого он выхватил телефон из рук Александра, украл фактически, и начал с ним бежать", - рассказал Дмитрук.

Нардеп добавляет, что в руках у парня был нож.

"Столкнулся со мной и вместе со мной упал на землю с этим ножом. Мы начали просить у охраны, чтобы они вызвали полицию, приехала полиция, у этого парня забрали нож", - говорит Дмитрук.

В результате и Дмитрук, и Куницкий написали заявление в полицию.

Пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис в комментарии РБК-Украина подтвердила, что "имела место драка с участием нардепов в Голосеевском районе города".

"На месте еще работает следственно-оперативная группа", - добавила она.