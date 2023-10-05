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У "Слузі народу" відреагували на бійку за участі нардепів Дмитрука та Куницького

Київ, Четвер 05 жовтня 2023 18:21
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У "Слузі народу" відреагували на бійку за участі нардепів Дмитрука та Куницького Фото: нардепи Артем Дмитрук та Олександр Куницький (колаж РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

У "Слузі народу" вважають неприйнятною ситуацію за участі нардепів Артема Дмитрука та Олександра Куницького. Сьогодні в мережі з'явилося відео, як вони б'ють людину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника фракції "Слуга народу" Юлії Палійчук.

"Те, що ми побачили на відео, є неприйнятним і неприпустимим явищем, і ми засуджуємо будь-які прояви насильства в суспільстві", - наголосила Палійчук.

Вона зазначила, що фракція очікує результатів перевірки цього інциденту правоохоронними органами.

"І вважаємо, що за її результатами має бути дана юридична кваліфікація, а винні мають понести покарання, незалежно від статусів", - додала речник фракції.

Бійка за участі Дмитрука та Куницького

Нагадаємо, сьогодні в мережі з'явилося відео, на якому Дмитрук та Куницький б'ють людину. Пізніше також було опубліковано відео, на якому потерпілий розповів, що Дмитрук і Куницький нібито вимагали в нього гроші та звинувачували в аферах, а потім розпочали бійку.

Водночас Дмитрук розповів свою версію подій. За його словами, інцидент стався під час рейду до шахрайського кол-центру, а постраждалий хлопець - це нібито підставна особа. Під час минулої перевірки цього кол-центру, як стверджує Дмитрук, він нібито намагався спровокувати народних депутатів.

Бійку за участі нардепів також підтвердила в коментарі РБК-Україна прес-секретар поліції Києва Юлія Гірдвіліс.

Більше про ситуацію читайте в матеріалі проекту Styler РБК-Україна.

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Слуга народа Олександр Куницький Київ
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