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В "Слуге народа" рассказали, нужен ли Украине телемарафон

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Сергей Пышкин

К телемарафону возникают обоснованные вопросы, в связи с чем важно искать какие-то решения перед тем, как поставить вопрос о продолжении его финансирования.

Об этом в интервью сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от "Слуги народа" Никита Потураев.

Как отметил Потураев, по его мнению, телемарафон сегодня не оправдывает выделенные на него средства.

В частности он напомнил и о Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), которая также имеет достаточно значительный бюджет. Несмотря на то, что НОТУ является источником проверенной информации, у нее также иногда возникают ошибки и отклонения от абсолютной политической нейтральности. 

"Но такое случается везде, и на BBC тоже. Потому что каждый человек, который работает в медиа - это живой человек, со своими вкусами, предпочтениями, видением ситуации, и определенная личностная оптика все равно есть. И это нормально", - добавил Потураев. 

Комментируя искажение политической нейтральности на телемарафоне Потураев заявил, что не приветствует это, впрочем, пока марафон состоит из частных производителей, которым никто и никогда не мог заметить, чтобы они придерживались вышеупомянутого принципа. В частности соответствующие "перекосы" вызывают замечания со стороны западных партнеров.

Вместе с тем глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики убежден в том, что телемарафон подает качественную информацию. 

"Это профессиональные команды, журналисты, которые ответственно относятся к своей работе, и они не транслируют фейков. Когда говорят, что марафон - в розовых очках, он не говорит о проблемах... Во-первых, я с этим не согласен, потому что в марафоне говорят о проблемах. А в других медиа, что, только о проблемах и говорят? Да нет. Говорят о разном", - заявил Потураев. 

Потураев отметил, что к марафону есть обоснованные вопросы, а его показатели снижались в течение 2024 года. В связи с этим необходимо искать какие-то решения перед тем, как поставить вопрос о продлении финансирования

Телемарафон 

Как и утверждал выше Потураев, показатели телемарафона в течение года снижались. В качестве примера, по состоянию на начало февраля 2024-го доля тех, кто доверяет марафону, снизилась до 36%, зато до 47% выросла доля тех, кто не доверяет.

В январе глава Министерства культуры и информационной политики Ростислав Карандеев заявил, что в Украине рассматривают новые форматы для телемарафона "Единые новости".

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