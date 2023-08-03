В "Слуге народа" объяснили, почему нельзя полностью запретить выезд депутатам из страны

Выезд украинских депутатов за границу нельзя полностью запретить. Ведь много международных институтов и миссий, за участие народных избранников в которых официально платит государство.

"Мы не можем вообще не выпускать депутатов. Есть много международных институций и миссий, вроде ПАСЕ, за участие наших депутатов, в которых официально платит государство Украина", - сказал Арахамия.

Однако, по его словам, 99% командировок депутатов происходит за свой счет или за счет принимающей стороны без ущерба для бюджета Украины

Глава "Слуги народа" отметил, что в целом здесь речь идет больше о моральном аспекте. Да, большинство депутатов исключали из фракции именно за нарушение моральных устоев, чем юридических аспектов.

"Да, есть ряд наших политических оппонентов, которые пытаются раздуть абсолютно каждую историю, кричат: когда же вы уже исключите кого-то из фракции. Стратегия здесь понятна. У нас есть монобольшинство, но если мы и дальше в таком же темпе будем исключать, она может перестать быть монобольшинством, и тогда придется формировать коалицию", - подчеркнул Арахамия.

Скандал с Аристовым

Напомним, журналисты выяснили, что в июле этого года заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп Юрий Аристов незаконно выехал на Мальдивы и отдыхал в 5-звездочном отеле вместе с семьей. Стоимость проживания на двоих там составляет не менее 100 тысяч гривен в сутки.

После этого правоохранители провели обыски у нардепа. У него обнаружили загранпаспорт с отметками о пребывании на Мальдивах. По данному факту начато расследование.

Позже Верховная рада Украины лишила Аристова депутатского мандата.