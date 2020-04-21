Ілюстративне фото (УНІАН)

Цього тижня у Лаврі знову відбудеться дезінфекція приміщень

Усі служителі Києво-Печерської лаври залишаються під наглядом медиків. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

Він підкреслив, що цього тижня буде проведено чергову дезінфекцію приміщень.

"Зазначу, що цього тижня відбудеться знову дезінфекція приміщень Києво-Печерської лаври. Усі служителі Лаври перебувають під медичним наглядом", - заявив Кличко.

Нагадаємо, у Києві за станом на 17 квітня підтвердили ще 26 випадків зараження у Києво-Печерській лаврі.

Як писало РБК-Україна, в Києво-Печерській лаврі в результаті зараження коронавірусом помер монах Никодим. Він недавно прийшов у Києво-Печерську лавру з Почаївської лаври.

Водночас УПЦ МП повідомила про одужання від коронавірусу шістьох монахів і послушників. Зазначалося, що вони вже повернулися у Києво-Печерську лавру. Їх поселили в спеціальному корпусі, який підготували служби епіднагляду, за їх здоров'ям спостерігатимуть лікарі.

Підкреслимо, мінімум три церкви і Києво-Печерська лавра стали вогнищами спалахів коронавірусу в Україні. На території Києво-Печерської лаври зафіксовано майже 100 випадків зараження коронавірусів. Серед хворих і настоятель монастиря.