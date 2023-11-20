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Служба в ВСУ: Минобороны заключило договор еще с одной рекрутинговой компанией

Фото: Минобороны договорилось о рекрутинге в ВСУ с известным поисковиком работы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Министерство обороны Украины договорилось о сотрудничестве в рамках проекта о рекрутинге на службу в Вооруженных силах с компанией Work.ua. На сайте поиска работы появится информация об открытых вакансиях в армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

По словам заместителя главы Минобороны Натальи Калмыковой, система современного подбора кадров для ВСУ должна заработать "как можно быстрее".

"Ведь войска нуждаются в профессиональных специалистах, а люди должны четко понимать, в какую часть и на какую военную специальность они будут идти", - отметила она и добавила, что рекрутинговая компания будет предоставлять услуги в интересах армии бесплатно.

Как заявил соучредитель и СЕО Work.ua Артур Михно, компания готова предложить услуги для системного подхода по привлечению военнообязанных в ряды украинского войска.

"Сегодня ВСУ нуждаются в очень многих специалистах по гражданским специальностям. Это и водители, и слесари, и газосварщики, и строители. Мы хотим предоставить возможность подразделениям набирать профессиональных военнослужащих, имеющих соответствующий опыт в гражданской жизни", - сказал он.

Так, в ближайшее время на ресурсе work.ua можно будет просмотреть, какие вакансии ищут в ВСУ, какие зарплаты и условия.

В Минобороны добавили, что это уже вторая рекрутинговая компания, с которой оборонное ведомство заключило соглашение о рекрутинге в ВСУ - перед этим была договоренность с Lobby X.

Рекрутинг в ВСУ

Напомним, ранее Минобороны Украины запустило программу рекрутинга в Вооруженные силы Украины. Она предусматривает, что каждый желающий украинец может выбрать то подразделение и вакансию, где хочет служить. В целом процесс схож с трудоустройством.

Больше о том, что предполагает утвержденная концепция Минобороны - читайте по ссылке.

Отметим также, как уточняли в Минобороны 5 ноября при объявлении об утверждении новой концепции набора в армию, которая предусматривает отказ от срочной службы и введение рекрутинга - пока продолжается война, призыв будет оставаться.

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