Посадовця УЗ підозрюють у заволодінні понад 1,4 млн гривень на ремонті електрогенераторів

Правоохоронці повідомили про підозру заступнику одного з начальників виробничого підрозділу Конотопська дистанція колії регіональної філії УЗ. Протягом 2018-2019 років посадовець підробляв документи щодо капітального ремонту 62 електрогенераторів, хоча насправді такі роботи не виконувалися.

Щоб приховати свою діяльність та заволодіння коштами "Укрзалізниці", держслужбовець закупив 62 нових електрогенератори китайського виробництва на понад 1,4 млн гривень, які не відповідали технічним характеристикам.

За даними слідства держслужбовець був у змові з певною групою людей. Наразі триває слідство, яке встановлює причетність інших осіб до вчинення кримінального правопорушення.



Поки проти працівника "Укрзалізниці" відкрито справу за фактом службового підроблення та замаху на заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах.













