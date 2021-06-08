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Посадовця УЗ підозрюють у заволодінні понад 1,4 млн гривень на ремонті електрогенераторів

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Україна, Вівторок 08 червня 2021 18:37
Посадовця УЗ підозрюють у заволодінні понад 1,4 млн гривень на ремонті електрогенераторів Фото: посадовця УЗ підозрюють у розкраданні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Правоохоронці повідомили про підозру заступнику одного з начальників виробничого підрозділу Конотопська дистанція колії регіональної філії УЗ. Протягом 2018-2019 років посадовець підробляв документи щодо капітального ремонту 62 електрогенераторів, хоча насправді такі роботи не виконувалися.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Щоб приховати свою діяльність та заволодіння коштами "Укрзалізниці", держслужбовець закупив 62 нових електрогенератори китайського виробництва на понад 1,4 млн гривень, які не відповідали технічним характеристикам.

За даними слідства держслужбовець був у змові з певною групою людей. Наразі триває слідство, яке встановлює причетність інших осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Поки проти працівника "Укрзалізниці" відкрито справу за фактом службового підроблення та замаху на заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах.






Також недавно касир "Укрзалізниці" потрапив у скандал. Чоловік збирав з пасажирів готівку, але не давав при цьому ніяких квитків.

Також РБК-Україна писало, про недавнє затримання чиновника "Укрзалізниці" на хабарі. Чоловік вимагав хабаря за укладення договору на постачання питної води зі свердловини.

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