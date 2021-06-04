Чиновника "Укрзалізниці" затримали на хабарі: вимагав гроші за договір на поставку води
В Сумській області на отриманні хабаря затримано службовця "Укрзалізниці". Чоловік вимагав гроші за укладення договору на постачання питної води зі свердловини, яка знаходиться в користуванні територіального управління УЗ.
Про це повідомила прес-служба офісу генерального прокурора.
Зазначається, що начальник територіального відділу філії "Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель" УЗ вимагав від підприємця 5 тисяч доларів. За цю суму чиновник був згоден укласти договір на постачання питної води зі свердловини, яка знаходиться в користуванні управління.
Правоохоронці затримали його в момент передачі грошей. Наразі вирішується питання про повідомлення чиновнику про підозру та обрання запобіжного заходу.
Фото: чиновника "Укрзалізниці" затримали на хабарі (facebook.com/pgo.gov.ua)
Нагадаємо, 2 червня правоохоронці повідомили про підозру службовцю відокремленого підрозділу "Укрзалізниці" у привласненні 750 тисяч гривень державних коштів. Гроші були виділені на ремонт та облаштування зони очікування для пасажирів на приміському вокзалі станції "Київ-Пасажирський".
Зазначимо, 3 червня ексслідчому СБУ оголосили підозру у вимаганні хабаря. Він вимагав від іноземця 80 тисяч доларів в обмін на сприяння щодо пом'якшення запобіжного заходу та скасування арешту його майна.
Також РБК-Україна писало, що Служба безпеки України викрила працівника Львівського обласного госпіталю ветеранів на вимаганні хабарів.