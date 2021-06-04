Чиновника "Укрзалізниці" затримали на хабарі: вимагав гроші за договір на поставку води

В Сумській області на отриманні хабаря затримано службовця "Укрзалізниці". Чоловік вимагав гроші за укладення договору на постачання питної води зі свердловини, яка знаходиться в користуванні територіального управління УЗ.

Про це повідомила прес-служба офісу генерального прокурора.

Зазначається, що начальник територіального відділу філії "Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель" УЗ вимагав від підприємця 5 тисяч доларів. За цю суму чиновник був згоден укласти договір на постачання питної води зі свердловини, яка знаходиться в користуванні управління. Правоохоронці затримали його в момент передачі грошей. Наразі вирішується питання про повідомлення чиновнику про підозру та обрання запобіжного заходу. Фото: чиновника "Укрзалізниці" затримали на хабарі (facebook.com/pgo.gov.ua)