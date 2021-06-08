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Служащего УЗ подозревают в завладении более 1,4 млн гривен на ремонте электрогенераторов

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Украина, Вторник 08 июня 2021 18:37
Служащего УЗ подозревают в завладении более 1,4 млн гривен на ремонте электрогенераторов Фото: чиновника УЗ подозревают в хищении (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Правоохранители сообщили о подозрении заместителю одного из начальников производственного подразделения Конотопская дистанция пути регионального филиала УЗ. В течение 2018-2019 годов чиновник подделывал документы по капитальному ремонту 62 электрогенераторов, хотя на самом деле такие работы не выполнялись.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Чтобы скрыть свою деятельность и завладение средствами "Укрзализныци", госслужащий закупил 62 новых электрогенератора китайского производства на более 1,4 млн гривен, которые не соответствовали техническим характеристикам.

По данным следствия госслужащий был в сговоре с определенной группой людей. Ведется следствие, которое устанавливает причастность других лиц к совершению уголовного преступления.

Пока против работника "Укрзализныци" открыто дело по факту служебного подлога и покушения на завладение государственными средствами в особо крупных размерах.

Также недавно кассир "Укрзализныци" попал в скандал. Мужчина собирал с пассажиров наличные, но не давал при этом никаких билетов.

Также РБК-Украина писало о недавнем задержании чиновника "Укрзализныци" на взятке. Мужчина требовал взятку за заключение договора на поставку питьевой воды из скважины.

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