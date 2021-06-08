Служащего УЗ подозревают в завладении более 1,4 млн гривен на ремонте электрогенераторов
Правоохранители сообщили о подозрении заместителю одного из начальников производственного подразделения Конотопская дистанция пути регионального филиала УЗ. В течение 2018-2019 годов чиновник подделывал документы по капитальному ремонту 62 электрогенераторов, хотя на самом деле такие работы не выполнялись.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Чтобы скрыть свою деятельность и завладение средствами "Укрзализныци", госслужащий закупил 62 новых электрогенератора китайского производства на более 1,4 млн гривен, которые не соответствовали техническим характеристикам.
По данным следствия госслужащий был в сговоре с определенной группой людей. Ведется следствие, которое устанавливает причастность других лиц к совершению уголовного преступления.
Пока против работника "Укрзализныци" открыто дело по факту служебного подлога и покушения на завладение государственными средствами в особо крупных размерах.
Также недавно кассир "Укрзализныци" попал в скандал. Мужчина собирал с пассажиров наличные, но не давал при этом никаких билетов.
Также РБК-Украина писало о недавнем задержании чиновника "Укрзализныци" на взятке. Мужчина требовал взятку за заключение договора на поставку питьевой воды из скважины.