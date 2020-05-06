"Слугу народу" цікавлять не безпека лікарів, а політичні дивіденди, - Герасимов

Президент та депутати фракції "Слуга народу" не переймаються проблемами медиків, які протистоять епідемії коронавірусу, їх цікавлять виключно політичні дивіденди. Про це у коментарях журналістам сказав народний депутат фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов, передає РБК-Україна.

"Законопроект про страхування медиків, де ключовим автором є Петро Порошенко, дуже простий. Якщо лікар захворів, він отримає близько 200 тисяч з цієї страховки. Якщо, боронь Боже, лікар помер через COVID-19, то його родина отримає близько півтора мільйона гривень", - сказав Герасимов.

Герасимов також наголошує, що виключно в погоні за "політичними дивідендами" нардепи від "Слуги народу" реєструють альтернативний закон.

"Якщо ви хочете, зробіть повну копію законопроекту Порошенка, виносьте в зал і голосуйте! Головне - щоб прийняли. Бо зараз не треба ділитись на опозицію чи владу. Треба об’єднатися і допомогти якомога скоріше. Пройти епідемію, захистити лікаря і захистити українців" - додав Герасимов.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що додаткові виплати медикам, які задіяні в боротьбі з коронавірусною інфекцією COVID-19, будуть проведені вже до п'ятниці.

Раніше Петро Порошенко закликав владу запровадити страхування медиків на випадок їхнього ураження COVID 19. На переконання Порошенка, розмір страхової виплати має прирівнюватись до виплат військовим на передовій.