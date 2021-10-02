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"Слуги народу" зібрали понад 150 підписів за відставку Разумкова

Автор: Дмитрий Кузнецов

Фракція партії "Слуга народу" зібрала понад 150 підписів за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту. Тепер нардепи зможуть винести це питання на розгляд Верховної ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря "Слуги народу" Юлію Палійчук.

Вона зазначила, що станом на 17:30 під колективною ініціативою про відставку спікера Верховної ради зібрано понад 150 підписів народних депутатів.

Інших деталей прессекретар "Слуги народу" не навела.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про те, що "Слуги народу" почали збирати підписи за відставку Дмитра Разумкова.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський назвав процедуру відставки Разумкова внутрішньофракційним питанням.

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