"Слуги народу" зібрали понад 150 підписів за відставку Разумкова

Фракція партії "Слуга народу" зібрала понад 150 підписів за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту. Тепер нардепи зможуть винести це питання на розгляд Верховної ради.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря "Слуги народу" Юлію Палійчук.
Вона зазначила, що станом на 17:30 під колективною ініціативою про відставку спікера Верховної ради зібрано понад 150 підписів народних депутатів.
Інших деталей прессекретар "Слуги народу" не навела.
Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про те, що "Слуги народу" почали збирати підписи за відставку Дмитра Разумкова.
Зазначимо, президент України Володимир Зеленський назвав процедуру відставки Разумкова внутрішньофракційним питанням.