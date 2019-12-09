Імпорт російської е/е через "поправку Геруса" неприпустимий, - Тягнибок

Фото: Олег Тягнибок (facebook.com/svoboda.ivankiv)

Політик прокоментував законопроект 2233 "Про ринок електричної енергії"

Імпорт електроенергії з Росії, ініційований головою парламентського комітету з енергетики Андрієм Герусом, загрожує енергетичній безпеці України, а торгівля з агресором є неприйнятною. Про це заявив лідер партії "Свобода" Олег Тягнибок, коментуючи ухвалений законопроект 2233 "Про ринок електричної енергії".

"Ми чітко розуміємо і бачили з самого початку, ми бачили, як деякі представники влади, і парламенту, і уряду, вони ведуть переговори зі своїми російськими бізнес-партнерами. Їх мета – особисте збагачення. Ніхто з них взагалі не думає про інтереси національної безпеки та про економічні інтереси держави", – сказав Тягнибок.

Він впевнений, що торгівля з країною-агресором є неприпустимою.

"Держава, яка вже шостий рік веде війну з агресором, з окупантом, взагалі повинна перекривати всі можливості будь-якого не те що економічного співробітництва, але і торгівлі. З одного боку, вони вбивають наших людей, вони з нами воюють, вони принижують нас і знищують нашу міць, в тому числі економічну, а з іншого боку ми робимо вигляд, що ми нічого не помічаємо і торгуємо з ними електроенергією. Це абсолютно неприпустимі речі", – вважає Тягнибок.

Як відомо, з 1 жовтня завдяки "поправці Геруса" почався комерційний імпорт електроенергії з Росії. За першу половину жовтня імпорт електроенергії з РФ зріс майже в два рази, в листопаді він збільшився в порівнянні з середньодобовим показником за жовтень в 3 рази – до 12 млн кВт-год / добу.

Зростання імпорту російського струму призвело до обмеження виробництва електроенергії українськими енергопідприємствами. За даними експертів, імпортери російської електроенергії демпінгують на українському ринку, а обсяг російського струму, що поставляється на сегмент ринку двосторонніх договорів, вже перевищує 15%.

Верховна рада прийняла у другому читанні законопроект №2233 про внесення поправок в закон "Про ринок електричної енергії" з правкою Андрія Геруса, яка залишає можливість постачання російської електроенергії, а також дозволяє вільне постачання білоруської електроенергії на український ринок. За проголосували 274 нардепа, в тому числі 233 представника фракції "Слуги народу" і 10 депутатів ОПЗЖ.

Як йдеться у листі Федерації роботодавців ПЕК на адресу президента України, прем'єр-міністра та секретаря РНБО, імпорт електроенергії з Росії загрожує зупинкою 75% українських шахт і більшості блоків АЕС.