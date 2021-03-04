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В "Слузі народу" заявили, що однією з причин звільнення Гончарука був імпорт електроенергії з РФ

Новость на русском → Київ, Четвер 04 березня 2021 17:23
В "Слузі народу" заявили, що однією з причин звільнення Гончарука був імпорт електроенергії з РФ Фото: Олексій Гончаурк (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Рівно рік тому перед відставкою уряду президент Володимир Зеленський вимагав з трибуни Верховної ради зупинити імпорт електричної енергії з Росії і Білорусі.

Про це повідомила народний депутат з фракції "Слуга народу" Людмила Буймістер, опублікувавши відео виступу президента у Верховній раді 4 березня 2020 року.

"Володимир Зеленський вимагає закрити злочинний імпорт струму з Росії. Рівно рік тому в сесійній залі президент однозначно заявив, що ні про який імпорт не може йти мова, поки українські підприємства залишаються без роботи", - повідомила Буймістер.

Вона нагадала, що після виступу президента російський імпорт був зупинений і українські шахтарі змогли повернутися до нормальної роботи.

"На жаль, деструктивні сили в Верховній раді сьогодні діють супереч позиції президента і всіма силами захищають російський імпорт. Їх дії уже призвели до того, що наша держава заплатила країні-агресору за цей імпорт майже 900 млн гривень з початку року", - додала нардеп.

Володимир Зеленський вимагає закрити злочинний імпорт струму з Росії. Рівно рік тому в сесійній залі Президент...

Posted by Liudmyla Buimister on Thursday, March 4, 2021

Нагадаємо, минулого року імпорт електроенергії з Росії і Білорусі став причиною найбільшої за всі роки незалежності кризи на енергетичному ринку, який вилився в мільярдні збитки і зупинку шахт.

Україна відновила імпорт електричної енергії з Білорусі в січні, а напряму з Росії - в лютому 2021. З початку року було імпортовано майже 600 млн кВт годин на суму 900 млн грн.

Найбільшим імпортером є "Дніпропецсталь-Енерго" Віктора Пінчука. Імпорт також здійснюють компанії "ДЕ Трейдінг" Максима Єфімова і "ЕРУ Трейдинг" Ярослава Мудрого.

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