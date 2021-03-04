В "Слузі народу" заявили, що однією з причин звільнення Гончарука був імпорт електроенергії з РФ

Рівно рік тому перед відставкою уряду президент Володимир Зеленський вимагав з трибуни Верховної ради зупинити імпорт електричної енергії з Росії і Білорусі.

Про це повідомила народний депутат з фракції "Слуга народу" Людмила Буймістер, опублікувавши відео виступу президента у Верховній раді 4 березня 2020 року.

"Володимир Зеленський вимагає закрити злочинний імпорт струму з Росії. Рівно рік тому в сесійній залі президент однозначно заявив, що ні про який імпорт не може йти мова, поки українські підприємства залишаються без роботи", - повідомила Буймістер.

Вона нагадала, що після виступу президента російський імпорт був зупинений і українські шахтарі змогли повернутися до нормальної роботи.

"На жаль, деструктивні сили в Верховній раді сьогодні діють супереч позиції президента і всіма силами захищають російський імпорт. Їх дії уже призвели до того, що наша держава заплатила країні-агресору за цей імпорт майже 900 млн гривень з початку року", - додала нардеп.