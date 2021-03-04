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В "Слуге народа" заявили, что одной из причин увольнения Гончарука был импорт электроэнергии из РФ

Новина українською → Киев, Четверг 04 марта 2021 17:23
В "Слуге народа" заявили, что одной из причин увольнения Гончарука был импорт электроэнергии из РФ Фото: Алексей Гончаурк (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Ровно год назад перед отставкой правительства президент Владимир Зеленский требовал с трибуны Верховной рады остановить импорт электроэнергии из России и Беларуси.

Об этом сообщила народный депутат из фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер, опубликовав видео выступления президента в Верховной раде 4 марта 2020 года.

"Владимир Зеленский требует закрыть преступный импорт тока из России. Ровно год назад в сессионном зале президент однозначно заявил, что ни о каком импорте может идти речь, пока украинские предприятия остаются без работы", - сообщила Буймистер.

Она напомнила, что после выступления президента российский импорт был остановлен и украинские шахтеры смогли вернуться к нормальной работе.

"К сожалению, деструктивные силы в Верховной раде сегодня действуют вопреки позиции президента и всеми силами защищают российский импорт. Их действия уже привели к тому, что наша страна заплатила стране-агрессору за этот импорт почти 900 млн гривен с начала года", - добавила нардеп.

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Posted by Liudmyla Buimister on Thursday, March 4, 2021

Напомним, в прошлом году импорт электроэнергии из России и Беларуси стал причиной крупнейшего за все годы независимости кризиса на энергетическом рынке, который вылился в миллиардные убытки и остановку шахт.

Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси в январе, а напрямую из России - в феврале 2021. С начала года было импортировано почти 600 млн кВт часов на сумму 900 млн грн.

Крупнейшим импортером является "Днепроспецсталь-Энерго" Виктора Пинчука. Импорт также осуществляют компании "ДЕ Трейдинг" Максима Ефимова и "ЭРУ Трейдинг" Ярослава Мудрого.

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Новости Украины Политика электроэнергия из РФ Алексей Гончарук Слуга народа
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