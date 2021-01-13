У "Слузі народу" побачили ризики в пропозиції Вітренка регулювати тарифи на газ

Фото: Юрій Вітренко (facebook.com)

У фракції "Слуга народу" вважають пропозицію тво міністра енергетики Юрія Вітренка з регулювання вартості газу для населення найбільш проблемною.

Про це заявив народний депутат, член фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук в ефірі "Еспресо".

"У нас була гаряча дискусія з фракцією і, зокрема, я з колегами з комітету задавали свої питання (Юрію Вітренку, - ред.). Варіант, озвучений Вітренком, не є прийнятним", - зазначив Камельчук.

За його словами, пропонований тво міністра енергетики спосіб зниження тарифів через встановлення регульованого тарифу для населення може призвести до проблем.

"Буде конфлікт з МВФ. Будуть проблеми для "Укргазвидобування", тому що на компанію перекладаються таким чином величезні збитки. Варіант Вітренка - не єдиний. Ми обговорювали багато способів. Озвучена ним схема - це тимчасовий спосіб, який в перспективі може зламати ринок і створити зворотний ефект і великі проблеми", - вважає Юрій Камельчук.

Нагадаємо, як раніше повідомлялося, тво міністра енергетики Юрій Вітренко на нараді з питань енергетичного ринку під головуванням президента Володимира Зеленського представив попередній план зниження тарифів на газ.

На своїй сторінці в мережі Facebook Юрій Вітренко повідомив, що Міністерство енергетики та вугільної промисловості запропонувало Кабінету міністрів з 1 лютого 2021 року обмежити ціну на газ для "вразливих" споживачів і розраховувати її за формулою "ціна на європейських хабах мінус транспортування в Україну" з додаванням граничної націнки постачальника.

На думку енергоексперта, члена наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, "проект постанови Кабміну - це чистої води самодіяльність Міненерго, уряду й особисто Вітренка", а сам проект не відповідає закону "Про ринок природного газу", де чітко прописані порядки встановлення ПСО (власне соціальна низька ціна) і порядок захисту вразливих споживачів".

Він також зазначив, що це рішення не погоджене з Секретаріатом Енергетичного співтовариства щодо реформування енергоринку та суперечить підписаному торік урядом Меморандуму про співпрацю з МВФ.