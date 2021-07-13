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У "Слузі народу" розповіли, навіщо Зеленському механізм санкцій

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Київ, Вівторок 13 липня 2021 11:10
У "Слузі народу" розповіли, навіщо Зеленському механізм санкцій Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

У партії "Слуга народу" пояснили, навіщо президенту України Володимиру Зеленському механізм санкцій. Це відповідь на суспільний запит на справедливість і порядок в країні.

Про це заявив у коментарі РБК-Україна голова правлячої партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, йдеться в матеріалі "Пан Секретар. Яку роль Олексій Данілов грає в команді президента".

За його словами, санкції стали відповіддю на суспільний запит на справедливість і порядок в країні. Це інструмент, поки не працює судова система.

"Таким інструментом виявилася Рада національної безпеки і оборони. Думаю, що ми будемо ще не один раз спостерігати активність РНБО, не тільки в п'ятницю. Завдання, які ставляться перед РНБО і пізніше реалізуються указом президента, будуть рухати Україну вперед", - додав Корнієнко.

Нагадаємо, в РНБО пояснили, чому санкції не замінюють рішення суду.

Також стало відомо, як Данілов потрапив до РНБО і став його секретарем.

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