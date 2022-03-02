В "Слузі народу" розповіли, як допомагають боротися з окупантами

В "Слузі народу" заявили, що народні депутати від партії знаходяться в Україні та використовують усі можливості для боротьби з окупантом.

Про це вони розповіли у відеозверненні до українського народу.

"Ми всі в Україні, нікуди ніхто не їде. При першій можливості збираємося і приймаємо необхідні рішення. При іншій необхідності - беремо зброю і йдемо валити ворога", - заявив Федір Вениславський.

Ростислав Тістик додав, що вони знайшли метал, тканини і цех, завдяки чому пошили першу партію бронежилетів.

Андрій Герус повідомив, що шоломи, які нам дала дружня країна, бронежилети 5 класу - сьогодні все буде розвеземо на блокпости.