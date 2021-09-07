У "Слузі народу" розповіли про плани у новому політичному сезоні

Насамперед у новому політичному сезоні для "Слуги народу" важливий бюджетний процес і депутати очікують, що уряд подасть проект Держбюджету-2022 рік вчасно, а не під ялинку, як було за попередньої влади.

"Уже з середини вересня ми візьмемося за Держбюджет. Очікуємо, що урядовці передбачать у ньому видатки на субсидії, зростання мінімальної зарплати, суттєве покращення фінансування медицини, освіти (на галузь буде спрямований ледь не найбільший відсоток ВВП) та збільшення видатків на національну оборону, на реалізацію судової реформи, модернізацію нашої армії. Це все принципові речі!" - наголосив Олександр Корнієнко.

Направлені гроші будуть також на капітальні ремонти садочків та шкіл у межах президентської програми "Велике будівництво", а також на збільшення фонду оплати праці для освітян.

"Бо кількість дітей збільшується, а значить - збільшується навантаження на вчителів", - пояснив він.

Про те, що уряд таки вчасно подасть Бюджет говорить і керівник секретаріату фракції "Слуга народу" та представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.

"Кабінет Міністрів надішле у Верховну раду проєкт Державного бюджету на 2022 рік у терміни, які встановлені законодавством. Це відбудеться до 15 вересня", - додає він..

Говорять у "Слузі народу" і про початок опалювального сезону, а саме про тарифи для населення. Олександр Корнієнко пояснює, що сьогодні Росія відверто шантажує Європу і провокує рекордне зростання ціни газу, а Україна імпортує газ саме з Європи, тож вже зараз потрібно готуватися до різних сценаріїв. Тому урядовці мають зробити все необхідне, аби наша країна пройшла цей зимовий сезон без проблем, переконаний голова партії.

Серед важливих питань шостої сесії політик також називає індексацію пенсій - потрібно ухвалити всі необхідні для цього законопроекти, а також затвердити пакет рішень для запуску накопичувальної пенсійної системи.

"Це те, що є в усіх цивілізованих країнах і має бути в Україні. Якщо проголосуємо необхідні законопроекти цього року, система може запрацювати в 2023-2024 роках", - пояснює Олександр Корнієнко.

Окрім того, з минулої сесії у "Слуги народу" ще лишився пакет "боргів", які не встигли ухвалити до літніх канікул: законопроект №5600 - про нову систему оподаткування, чесну для всіх учасників ринку; №5599 - про деолігархізацію, де депутати пропонують систему критеріїв, щоб відокремлювати великий бізнес від олігархічних структур, щоб бізнес чесно сплачувати податки в бюджет країни.

У планах депутатів - продовжити фундаментальні реформи: земельну, пенсійну реформу, реформу СБУ, а ще ухвалити законопроєкти з так званого пакету МВФ – №5852, №5853. Це, зокрема, ініціативи щодо реформування банківської сфери та посилення незалежності Національного банку.

Не виключає Олександр Корнієнко можливості, що вже цієї осені внесуть в зал закон про місцевий референдум, який допоможе розвитку громад і водночас матиме запобіжники проти сепаратизму та інших негативних явищ.

Водночас перший віцеспікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що новий політичний сезон може також пройти ще й під знаком трьох "Д": децентралізація, деолігархізація та дерадянізація українського законодавства.

Якщо законопроект про децентралізацію вже обговорений з органами місцевого самоврядування і самоврядними організаціями та перебуває на фінішній прямій, то деолігархізаційний готується відповідним комітетом до другого читання. А от щодо дерадянізації законодавства, то тут комітет має зробити все для того, аби законопроєкт про правотворчу діяльність був готовий для розгляду в залі.

"Ми маємо цього року активно спрямувати свою діяльність, щоб Україна вперше за 30 років отримала прозорі правила формування правотворчої діяльності. Попросив би комітет зробити все для того, аби законопроєкт про правотворчу діяльність був готовий для розгляду в залі", - закликав Руслан Стефанчук.