У "Слузі народу" розповіли про плани на 2021 рік

У "Слузі народу" анонсували, які законопроекти ухвалять наступного року. Серед них судова реформа, законопроект про всеукраїнський референдум, локалізацію, побутові відходи, реформа СБУ та Конституційного суду.

Про це розповіли голова партії Олександр Корнієнко та очільник парламентської фракції Давид Арахамія на підсумковій прес-конференції.

Також за їх словами, в партії також планують провести індексацію пенсій, прискорити "Велике будівництво" та почати "Велику реставрацію", що передбачає відновлення 100 культурних пам’яток.

За словами Арахамії, вже в січні "Слуга народу" планує повернутися до великих реформ, зокрема - в економічному та правоохоронному секторах.

"Є речі, про які ми сумуємо, що не встигли зробити їх цього року - звісно, коронавірус втрутився в наші плани. Хочемо в січні повернутися і ударним темпом ухвалити великі реформи: амністія капіталу, створення Бюро економічної безпеки, законопроєкт про реформу СБУ, локалізація", - анонсував голова фракції.

Своєю чергою, Олександр Корнієнко повідомив, що в наступному році держава готує підвищення соціальних виплат. Зокрема, будуть введені доплати пенсіонерам, які досягли 75-річного віку. Приблизно на третину збільшать зарплати медикам та вчителям. В березні запланована індексація пенсій.

Наступного року парламент працюватиме над судовою реформою. Також Корнієнко зауважив, що нині президент і парламент поступово відновлюють нормальну роботу Конституційного суду та готують його комплексну реформу, щоб не допустити повторення конституційної кризи, аналогічної цьогорічній.

"Буквально вчора робоча група під керівництвом Дениса Монастирського зареєструвала законопроект про реформу Конституційного суду: про регламент роботи, про певні кворуми і так далі. Це теж буде, я думаю, найближчими тижнями прийматися", - сказав голова партії.

Корнієнко наголосив, що 2021 рік має стати роком відновлення економіки та культури. Зокрема, стартує проект "Велика реставрація", в рамках якого відновлять 100 пам'яток культурної спадщини. Очільник "Слуги народу" вважає, що завдяки цій програмі та зниженому ПДВ для туристичної галузі в Україні вдасться значно розвинути внутрішній туризм та інфраструктуру.

У "Слузі народу" пояснили, що "Велика реставрація" стане продовженням "Великого будівництва". Завдяки президентській програмі цього року відремонтували та збудували 3900 км доріг державного та 1826 км доріг місцевого значення, 150 мостів, 146 шкіл, 105 дитячих садочків та 115 спортивних комплексів.

У 2021 році планують займатися продовженням реформи децентралізації, запуском сервісів на місцях, розгортанням мережі ЦНАПів.

"Наступний рік також має стати роком, коли люди зрозуміють вже практичну користь від децентралізації. Крім того, що зменшилась кількість депутатів, завдяки чому вдалося зекономити гроші на місцях. У своєму населеному пункті можна буде отримати набагато ближче, якісніше і доступніше ті послуги державні, освіту, медицину і так далі", - вважає Корнієнко.

У планах влади розширити доступ малим підприємствам до дешевих кредитів. Йдеться про програму кредитів під 5-7-9 відсотків. Цьогоріч уповноважені банки видали понад 6, 5 тисяч позик на загальну суму понад 15 мільярдів гривень.

"Дуже активно зараз користуються цією системою малий та середній бізнес. Національний банк тримає низьку облікову ставку. Завдяки цьому є обґрунтування вважати, що наступного року ця програма кредитування збільшиться у 2 чи 3 рази", - додав Давид Арахамія.

Серед законодавчих планів на наступний рік називають також ухвалення закону про всеукраїнський референдум та закону про побутові відходи.

Працювати над реформами треба почати вже з першого пленарного тижня нового року, наголосив Корнієнко.

Нагадаємо, раніше в "Слузі народу" підбили підсумки роботи партії та всієї владної команди за 2020 рік.