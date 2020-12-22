У "Слузі народу" підбили підсумки року

Фото: Олександр Корнієнко (прес-служба)

У "Слузі народу" відзвітували про головні підсумки роботи партії та всієї владної команди за 2020 рік. Зокрема, це боротьба з COVID-19, перемога на місцевих виборах, кроки по реінтеграції Донбасу і Криму, активне розгортання "Великого будівництва", співпраця з МВФ та низка ухвалених законодавчих ініціатив.

Про це під час підсумкової пресконференції заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Рік видався складним. Проте була активна робота і нашої партії, монобільшості, і всієї команди президента, і двох урядів", - сказав Корнієнко.

Одним з ключових напрямків роботи влади в політсилі називають боротьбу з COVID-19 та його наслідками. Серед досягнень, зокрема, відновлення лабораторної системи та збільшення кількості тестувань із 200 до 70 000 на добу; збільшення ліжок для хворих на COVID-19, введення вчасного локдауну навесні, що допоміг уникнути першої хвилі вірусу, від якої постраждала Європа.

Корнієнко також нагадав про пакет рішень з підтримки бізнесу на карантині - зокрема культури, туризму та креативних індустрій, а також доплати медикам.

"На медицину в цьому році рекордна цифра закладена - 4,3% ВВП. Ми рухаємося до 5% ВВП, які є в законі. Мінфін обіцяє, що наступного року зможемо 4,6% і безпосередньо вже у 2023 році дійдемо до 5% тих, які в законі гарантуються на медицину", - анонсував Олександр Корнієнко.

Політик підбив підсумки роботи в напрямку реінтеграції Донбасу та Криму. Так, було перезавантажено роботу ТКГ у Мінську, встановлено найдовше за майже 7 років війни перемир’я, відкрито нові КПВВ для зручного перетину лінії розмежування. Абітурієнтам з окупованих територій полегшили вступ до українських вишів.

Також депутати продовжили дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО.

"Наявність цього закону допомагає нам далі рухатись в рамках дипломатичного врегулювання у Нормандському форматі", - пояснив Корнієнко.

На прес-конференції також відзвітували про виконання президентської програми "Велике будівництво". За 2020 відремонтували та збудували 3900 км доріг державного та 1826 км доріг місцевого значення, 150 мостів, 146 шкіл, 105 дитячих садочків та 115 спортивних комплексів.

У "Слузі народу" спростували закиди про те, що "Велике будівництво" нібито впроваджувалося шляхом відмови від витрат на медицину.

У партії нагадали й про результати місцевих виборів. Так, "Слуга народу" лідирує за кількістю обраних представників - 6379 депутатів всіх рівнів. 225 кандидатів від "Слуги народу" стали головами ОТГ. Ще в 12 областях представники партії стали головами облрад.

"Це абсолютний рекорд. У інших партій нема більш як двоє", - зауважив Корнієнко.

2021 рік у "Слузі народу" планують зробити роком відновлення економіки та культури. За словами очільника фракції Давида Арахамії, в січні Рада розгляне кілька важливих економічних законопроектів.

"Є речі, про які ми сумуємо, що не встигли зробити їх цього року - звісно, коронавірус втрутився в наші плани. Хочемо в січні повернутися і ударним темпом ухвалити великі реформи: амністія капіталу, створення Бюро економічної безпеки, законопроєкт про реформу СБУ, локалізація", - розповів Арахамія.

Серед законодавчих планів на наступний рік називають також ухвалення закону про всеукраїнський референдум, індексацію пенсій у березні, доплати пенсіонерам, які досягли 75 років, судову реформу, початок програми "Велика реставрація" з відновлення 100 пам’яток культурної спадщини та прискорення "Великого будівництва".

Працювати над головними ініціативами треба почати вже з першого пленарного тижня нового року, наголосив Корнієнко.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський в інтерв’ю The New York Times назвав найважливіші досягнення 2020 року.