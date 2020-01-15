ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В "Слузі народу" розказали, що обговорювали на засіданні фракції

Новини » Політика     15.01.2020 - 22:50
В "Слузі народу" розказали, що обговорювали на засіданні фракції
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обговорювали зміни до регламенту

Під час засідання фракції "Слуга народу" 15 січня найдовше і найбільш предметно обговорювали зміни до регламенту. Про це РБК-Україна повідомило джерело у фракції.

Зокрема, було вирішено зробити робочу групу по допрацюванню законопроекту.

"Також був Коболєв з "Нафтогазу" (Андрій Коболєв, глава НАК "Нафтогаз України, - ред.) і Смілянський з" Укрпошти "(Ігор Смілянський, гендиректор АТ" Укрпошта ", - ред.), відповідали на запитання від нардепів про високі зарплати і премії", - повідомив співрозмовник агентства.

За його словами, 24 і 31 січня не будуть скликатись позачергові пленарні засідання. Призначати позачергове засідання наступного тижня не планується взагалі.

"Це пов‘язано з тим, що зміни до Конституції в нинішньому вигляді не будуть відправляти в КС", - додав співрозмовник агентства.

Раніше у фракції "Слуга народу" заявляли, що визначаться з кандидатурою на посаду голови комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики цього тижня.

РБК-Україна писало, що у парламенті ініціюють позачергове засідання Верховної ради для розгляду законопроекту про децентралізацію.

Іванісов, не зважаючи на тиск, може залишатися депутатом, - Арахамія У "Слуги народу" вважають підвищення пенсійного віку неминучим
Новини України Слуга народа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся