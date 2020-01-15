В "Слузі народу" розказали, що обговорювали на засіданні фракції

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обговорювали зміни до регламенту

Під час засідання фракції "Слуга народу" 15 січня найдовше і найбільш предметно обговорювали зміни до регламенту. Про це РБК-Україна повідомило джерело у фракції.

Зокрема, було вирішено зробити робочу групу по допрацюванню законопроекту.

"Також був Коболєв з "Нафтогазу" (Андрій Коболєв, глава НАК "Нафтогаз України, - ред.) і Смілянський з" Укрпошти "(Ігор Смілянський, гендиректор АТ" Укрпошта ", - ред.), відповідали на запитання від нардепів про високі зарплати і премії", - повідомив співрозмовник агентства.

За його словами, 24 і 31 січня не будуть скликатись позачергові пленарні засідання. Призначати позачергове засідання наступного тижня не планується взагалі.

"Це пов‘язано з тим, що зміни до Конституції в нинішньому вигляді не будуть відправляти в КС", - додав співрозмовник агентства.

Раніше у фракції "Слуга народу" заявляли, що визначаться з кандидатурою на посаду голови комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики цього тижня.

РБК-Україна писало, що у парламенті ініціюють позачергове засідання Верховної ради для розгляду законопроекту про децентралізацію.