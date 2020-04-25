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У "Слузі народу" розповіли, про що говорив Саакашвілі на засіданні фракції

Новини » Політика     25.04.2020 - 00:10
У "Слузі народу" розповіли, про що говорив Саакашвілі на засіданні фракції
Фото: Михайло Саакашвілі (РБК-Україна)

Саакашвілі порушив питання дерегуляції бізнесу

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, про що провладна партія спілкувалася з Михайлом Саакашвілі, якого пропонується призначити віце-прем'єром. Про це Арахамія сказав в ефірі програми "Свобода слова" на каналі "Україна", передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Арахамії, на засіданні фракції, яке відбулося у п'ятницю, 24 квітня, депутати поставили Саакашвілі питання про його пріоритети в роботі над реформами в Україні.

"Сьогодні у нас було засідання фракції, де Михайло представляв своє бачення. Він сказав дві важливі речі. Перше - більш плідна робота з МВФ: на кожен долар, який видає МВФ, ми зможемо залучити на 4-5 доларів більше. Тобто, якщо ми отримаємо 4 млрд доларів, то ми можемо залучити умовно 20 млрд. Друге - це дерегуляція бізнесу для того, щоб бізнес почав рухатися швидше, не зміг померти і, по можливості, примножити", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що заступник парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук назвала кілька можливих завдань Михайла Саакашвілі в разі його призначення віце-прем'єром в українському уряді. Так, він може додати досвіду в ході переговорів з МВФ. Крім того, Саакашвілі міг би допомогти з координацією між урядом і парламентом.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів з Михайлом Саакашвілі зустріч, в ході якої обговорювалося його призначення віце-прем'єр-міністром з питань реформ. Зеленський запропонував Саакашвілі поділитися своїм баченням можливої допомоги у розвитку України, виходячи з успішного досвіду екс-глави Грузії у впровадженні реформ.

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