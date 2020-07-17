У "Слузі народу" розповіли про майбутнє скандального "мовного" законопроекту

Скандальний "мовний" законопроект нардепа від "Слуги народу" Максима Бужанського не будуть виносити на розгляд парламенту восени, коли почнеться нова сесія. Виносити його на голосування восени немає сенсу.

Про це заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в коментарі РБК-Україна.

За її словами, під час третьої сесії народні депутати не дійшли до розгляду цього законопроекту.

"Звичайно, краще б було, якби ми відхилили під час поточної третьої сесії. Але просто фізично не дійшли до цього. У вересні, абсолютно точно, виносити цей закон вже немає сенсу", - пояснила Кравчук.

За її словами, в Раді планують провести ще кілька позачергових сесій в кінці серпня, але розглядати законопроект Бужанського про мову в закладах освіти на них не будуть.

"Також вже не буде сенсу включати цей законопроект в порядок денний четвертої сесії (з 1 вересня 2020 року - ред.). Адже 1 вересня всі школи, які до цього викладали російською будуть викладати українською. Закон не буде вже мати зворотньої дії. Тобто приймати цей закон саме в цій редакції не матиме сенсу ", - додала депутат.

Зазначимо, законопроект Бужанського передбачає відтермінування переходу російськомовних 5-11 класів на українську мову до 2023 року та зменшення кількості предметів, які мають викладатися українською.

Документ внесли до порядку денного сьогоднішнього засідання Ради, але народні обранці не встигли його розглянути до закриття сесії.

Крім того, сьогодні на протесті проти законопроекту Бужанського під Радою сталися сутички з правоохоронцями.