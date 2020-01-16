У "Слуги народу" просять СБУ провести розслідування за прослушки Гончарука

Група депутатів від "Слуги народу" звернулася до Служби безпеки України (СБУ) з-за "плівок Гончарука". Про це повідомила представник Кабінету міністрів у парламенті Олена Шуляк, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, нардепи просять СБУ провести розслідування.

"Звернулися в СБУ, щоб вони провели всебічне розслідування. Визначили джерела походження цієї інформації, цілісність, немає монтажу. І найголовніше - законність одержання такої інформації", - додала вона.

За словами Шуляк, згадана запис могла бути отримана в рамках кримінального розслідування, але про нього депутатам нічого не відомо.

Також вона уточнила, що інформацію могли отримати незаконно, встановивши "прослушку" в кабінетах топ-чиновників.

Нагадаємо, 16 січня в мережі оприлюднили запис розмови, ймовірно, прем'єр-міністра України Олексія Гончарука з міністром фінансів Оксани Маркарової та заступником голови Національного банку України Катерини Рожкової. В оприлюдненій запису Гончарук, Маркарова і Смолій нібито виробляли пояснення для президента про причини зміцнення курсу гривні.

Пізніше Олексій Гончарук відреагував на оприлюднені аудіозаписи. За його словами, з початку роботи проти нової влади "працюють багато людей".