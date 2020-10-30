Канада, Норвегія і Литва не рекомендують інвестувати в Україну через кризу в "зеленій" енергетиці

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Представники посольств Канади, Норвегії та Литви будуть відмовляти інвесторів від вкладень в Україну через створену владою фінансову кризу в "зеленій" енергетиці, а також тиск на інвесторів.

Про це вони заявили в ході дискусії Energy Freedom, яка присвячена питанню боргів і подальших інвестицій у сектор поновлюваної енергетики України (ВДЕ).

"Ми бачимо, що Україна вважає прямі іноземні інвестиції дуже важливими. Водночас ми бачимо погане ставлення до інвестицій у ВДЕ. Дії уряду можна інтерпретувати як вислів "ми будемо поважати контракти, які ми підписали, коли це зручно для нас, але, коли це не зручно для нас, ми не будемо". Це має величезні наслідки", - сказав радник з питань торгівлі, торгового представництва Канади Адам Барболе.

За його словами, жорстоке поводження з інвесторами ВДЕ буде сигналом для інвесторів в інші сектори економіки.

"Коли інвестор дивиться на нову країну як на нову інвестицію, він не обмежується конкретним сектором, він дивиться на загальний інвестиційний клімат, і їх турбує дуже чіткий сигнал, який уряд посилає щодо відновлюваних джерел енергії всьому інвестиційному співтовариству", - сказав Барболе.

Своєю чергою, Лаура Пусинскайте, аташе з питань енергетики Посольства Литви в Україні повідомила про глибоку стурбованість ситуацією в секторі ВДЕ України, оскільки існуючі інвестори відчувають себе обдуреними, а нові інвестори зупинили всі операції по вкладеннях.

"Буде сумно, якщо уряд України продовжить невиконання взятих на себе зобов'язань, а в такому випадку, напевно буде багато судових позовів у арбітражах. Зелені інвестори будуть активними розповсюджувачами негативних поглядів на інвестиційний клімат України серед іноземців. Це негативно вплине на майбутні інвестиції не тільки в зелену енергію, але й в усі інші області", - сказала Пусинскайте.

При цьому Олександра Вацко, заступник голови місії Посольства Норвегії в Україні повідомила, що інвесторів турбує поточний стан справ "зеленої" енергетики України і те, що вони бачать невиконання "зеленого" меморандуму Кабміном.

"Інвестори дивляться на передбачуваність, а передбачуваності в Україні немає. Норвезькі інвестори вклали близько 20% всіх прямих інвестицій в Україну у 2019 році, і в наступному році цього точно не буде. Ми сподіваємося, що Україна поверне довіру інвесторів, тому що ми бачимо, що цього не вистачає", - заявив Вацко.

Нагадаємо, заборгованість України по виплатах за електроенергію з відновлюваних джерел за перші 7 місяців року становила 22,4 млрд грн. З вересня виконання оплат продовжило порушуватися. За вересень рівень оплати склав - 60,5%, за 20 днів жовтня - 7,6%.

У вересні провідні асоціації ВДЕ заявили, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії і не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними.

Крім того, вони відзначили, що більшість інвесторів ВДЕ з листопада 2020 прискорять підготовку в міжнародний арбітраж проти уряду України через тиск банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити.

28 жовтня вони зробили повторне звернення до Дениса Шмигаля, яким заявили, що українська влада перейшла до переслідування і ворожої агресії на адресу інвесторів в "зелену" енергетику замість того, щоб виконати взяті перед ними фінансові зобов'язання. Це була відповідь на звинувачення з боку голови ДПС у нібито ухиляння від сплати податків компаніями, що виробляють "зелену" електроенергію.

За інформацією партнера міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, інвестори проекти "зеленої" енергетики готуються до подання групових позовів проти України для захисту своїх прав.

За даними із судових реєстрів, вже понад 50 невеликих компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн. Перші суди "Гарантований покупець" вже почав програвати.

Раніше депутати зареєстрували у Верховній раді законопроект "Про внесення змін до закону України "Про державний бюджет України на 2020 рік" за підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії" (№4151), яким пропонується випустити ОВДП на 19,6 мільярда для погашення в четвертому кварталі 2020 боргу перед виробниками "зеленої" енергетики.