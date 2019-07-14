У "Слузі народу" запропонували дату першого засідання нової Ради

Керівник передвиборчого штабу політичної партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко запропонував провести перше засідання нового скликання Верховної ради раніше за передбачений законом термін. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За словами Корнієнка, в партії хочуть провести засідання нового скликання вже у серпні.

"Ми плануємо раніше, чим законом це передбачено. Це точно. П'ятнадцятого (серпня - ред.) - це так, може, ще рано … До речі, гарна ідея, зв'язати це (засідання - ред.) з Днем Незалежності", - заявив глава передвиборчого штабу "Слуги народу".

Зазначимо, що відповідно до Конституції України, перше засідання нового скликання Верховної ради повинне відбутися "не пізніше, чим на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів", тобто до 9 вересня включно.

Нагадаємо, раніше глава передвиборчого штабу "Слуги народу" Олександр Корнієнко підтвердив готовність люструвати членів своєї команди Айвараса Абромавичуса, Олександра Данилюка та Вадима Пристайка. За словами Корнієнка, відповідне рішення буде прийняте у разі розширення закону про очищення влади на посадовців періоду президентства Петра Порошенка.