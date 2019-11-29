У "Слузі народу" відреагували на слова їх нардепа про обмеження свободи слова

Народний депутат від партії "Слуга Народу" Ольга Василевська-Смаглюк не входить в жоден з двох профільних комітетів - свободи словами чи гуманітарної та інформаційної політики, щоб трактувати її слова як позицію фракції. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила заступник голови фракції Євгенія Кравчук.

Кравчук зазначила, що у фракції це не обговорювали.

"Фракція "Слуга народу" не обговорювала це питання (щодо висловлювання депутатки Смаглюк, - ред.). Окрім того, пані Ольга не входить в жоден з двох профільних комітетів - свободи словами чи гуманітарної та інформаційної політики, щоб трактувати її слова як позицію фракції", - заявила Кравчук.

За словами депутата, наразі у фракції немає претензій до Василевської-Смаглюк.

"Якщо спитаєте мене особисто, я вважаю це особистою думкою пані Василевської-Смаглюк, яку, окрім того, було вирвано з контексту", - додала вона.

Василевська-Смаглюк також написала на своїй сторінці в Facebook, що її слова "були вирвані з контексту".

"Вирізає останню фразу без контексту, відправляє на ютуб.

Розумничка, good job, well done ", - написала вона.

Нагадаємо, народний депутат від партії "Слуга Народу" Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що в Україні час "приглушити свободу слова". За її словами, обмежувати свободу слова потрібно з поваги до інституту президентства.

Так вона прокоментувала справу стосовно депутата від "Європейської Солідарності" Софії Федини та волонтера Марусі Звіробій, у якої вчора СБУ провела обшуки.