ua ru
Вт, 06 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У "Слузі народу" визначили кандидата в голови Фонду держмайна

Новость на русском →
Київ, Вівторок 06 вересня 2022 16:38
У "Слузі народу" визначили кандидата в голови Фонду держмайна Фото: народний депутат України Рустем Умєров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

На засіданні фракції "Слуга народу" представили кандидата на посаду Голови Фонду державного майна України. Ним став Рустем Умєров, народний депутат від фракції "Голос".

Про це заявила прес-секретар фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Юлія Палійчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Telegram.

Умєров був членом української делегації на переговорах з Росією. Повідомляється, що депутат був присутній на засіданні фракції "Слуга народу", де представив своє бачення роботи на посаді Голови Фонду держмайна і відповів на запитання народних депутатів.

Нагадаємо, 17 лютого Верховна рада звільнила Дмитра Сенниченка з посади Голови Фонду державного майна України. Раніше він написав заяву про відставку за власним бажанням. Сенниченко вже заявляв про свою відставку. Причиною звільнення він назвав те, що після призначення в 2019 році він "ставив собі планку - два роки".

Раніше ми писали, що Рада схвалила відновлення приватизації в Україні, зупиненої з-за війни. Як повідомлялося, законопроект № 7451 дозволяє відновити приватизацію, яка була зупинена через війну. Він був розроблений депутатами спільно з Фондом держмайна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФДМУ Умеров Фонд госимущества
NEWS
МАГАТЕ представило звіт за підсумками місії на ЗАЕС: основні висновки
МАГАТЕ представило звіт за підсумками місії на ЗАЕС: основні висновки
DAILY
Міна уповільненої дії. Коли санкції завдадуть потужного удару по економіці Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Міна уповільненої дії. Коли санкції завдадуть потужного удару по економіці Росії