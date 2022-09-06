У "Слузі народу" визначили кандидата в голови Фонду держмайна
На засіданні фракції "Слуга народу" представили кандидата на посаду Голови Фонду державного майна України. Ним став Рустем Умєров, народний депутат від фракції "Голос".
Про це заявила прес-секретар фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Юлія Палійчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Telegram.
Умєров був членом української делегації на переговорах з Росією. Повідомляється, що депутат був присутній на засіданні фракції "Слуга народу", де представив своє бачення роботи на посаді Голови Фонду держмайна і відповів на запитання народних депутатів.
Нагадаємо, 17 лютого Верховна рада звільнила Дмитра Сенниченка з посади Голови Фонду державного майна України. Раніше він написав заяву про відставку за власним бажанням. Сенниченко вже заявляв про свою відставку. Причиною звільнення він назвав те, що після призначення в 2019 році він "ставив собі планку - два роки".
Раніше ми писали, що Рада схвалила відновлення приватизації в Україні, зупиненої з-за війни. Як повідомлялося, законопроект № 7451 дозволяє відновити приватизацію, яка була зупинена через війну. Він був розроблений депутатами спільно з Фондом держмайна.
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