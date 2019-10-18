У "Слузі народу" пояснили необхідність прийняття законопроекту про анбандлінг

У зв'язку з тим, що представники "Нафтогазу" їдуть на перемовини щодо газотранспортної системи, є необхідність терміново прийняти законопроект про анбандлінг. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, однією з умов переговорів є перехід на європейську модель анбандлінгу.

"Нічого не сталось. Є група "Нафтогаз", яка їде на перемовини щодо газотранспортної системи. Однією з умов є так званий перехід на європейську модель анбандлінгу. Хоча б в першому читанні", - пояснив Арахамія.

Він пояснив, що багато з депутатів взагалі не знали, що таке "анбандлінг".

"Тому ми створили таке термінове засідання фракції, на якому Коболєв та Гончарук розказали, що таке анбандлінг. Тому в першому читанні ми його голосуємо сьогодні, а потім буде багато правок між першим та другим читанням", - заявив голова фракції.

Раныше РБК-Україна повідомляло, що прем'єр Олексій Гончарук обговорив з фракцією "Слуга народу" питання газотранспортної системи. Питання виникло щодо того, як сформульована в законі можливість управління цієї ГТС.

Крім того, Комітет Верховної ради з енергетики та ЖКП підтримав законопроект "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу".