У "Слузі народу" назвали можливих союзників по коаліції

Після виборів до Верховної ради партії "Слуга народу" може знадобитися провести переговори з іншими фракціями для створення більшості. Про це йдеться в матеріалі "РБК-Україна" "Своя Рада: як у партії Зеленського збираються перемагати на парламентських виборах".

Як зазначається у статті, з урахуванням непредсказумости підсумків по мажоритарці, в "Слуги народу" не беруться чітко описувати склад майбутньої коаліції. Завдання створити монобольшінство СН досі формально існує, але в партії все ж налаштовуються на те, що доведеться з кимось домовлятися, щоб зібрати більшість у 226 голосів.

В першу чергу, це партія "Голос" Святослава Вакарчука, в разі подолання прохідного бар'єру можливі переговори з "Силою і честю" Ігоря Смєшка, стверджують співрозмовники в партії. А ось "Батьківщину" Юлії Тимошенко, яка активно просуає ідею майбутнього союзу з СН, у "Слузі народу" не бачать своїми союзниками по коаліції.

"Коаліція повинна бути 226+. Але для багатьох рішень, на зразок недоторканності, реформи Нацради з телебачення і радіомовлення тощо нам буде потрібно 300+ голосів. Ми категорично проти будь-якого розгойдування ситуації, але ми ж можемо запросити наших прихильників мирно вийти під Верховну раду. І я хотів би побачити, як в такому випадку хтось не проголосує за ту ж скасування недоторканності", - сказав співрозмовник у штабі "Слуги народу".

Нагадаємо, за даними опитування Фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, громадяни України вважають, що в країні першочерговими є п'ять реформ. За даними опитування, на першому місці стоїть антикорупційна реформа, яку вважають головною 63% респондентів. Далі йдуть реформа охорони здоров'я - 57%, пенсійна реформа - 52%, реформа органів правопорядку, судів, прокуратури - 37% і люстрація чиновників - 32%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування КМІС, більшість українців в перші 100 днів президентства Володимира Зеленського очікують від нього зниження тарифів на комунальні послуги.