У Раді назвали терміни прийняття трудового законодавства

Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

Корнієнко заявив, що реформа завершиться на нинішній сесії Ради

Прийняття нового трудового законодавства планується протягом нинішньої сесії Верховної Ради. Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, протягом нинішньої сесії планується прийняти трудове законодавство.

"Також є питання трудового законодавства. Можливо, вони ще вимагають деяких обговорень, але вони теж важливі для бізнесу і нашого подальшого розвитку цієї сфери", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, раніше в Кабінеті міністрів заявляли, що новий законопроект про працю буде надавати працівникам більше захисту від необґрунтованих звільнень, ніж чинне трудове законодавство.

Також прем'єр-міністр Олексій Гончарук зауважив, що новий законопроект передбачає збереження і розширення соціальних прав працівників; збільшення кількості легальних робочих місць; рівні можливості для чоловіків і жінок; підвищення доходів по всій Україні; гармонізацію українського законодавства з європейським.