У "Слуги народу" пояснили неможливість проведення місцевих виборів у Києві в грудні

Фото: Олександр Корнієнко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Місцеві вибори в Києві навряд чи відбутися у грудні через брак часу

Місцеві вибори в Києві навряд чи пройдуть у грудні, так як у Верховної ради недостатньо часу для прийняття відповідного рішення. Про це повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, у парламенту не вистачить часу для призначення місцевих виборів на грудень

"Щодо виборів 8 грудня не скажу. Наскільки я знаю, в законопроекті № 2143-3 не виписана конкретна дата виборів. Якщо слідувати стандартній процедурі, то нам, щоб зробити це постанову, потрібна тиждень або дві. Ми не встигаємо. Ми фактично можемо її проголосувати після 15 числа. Тобто, ми на 8-е не встигаємо. Це, незважаючи на те, що у нас немає ЦВК, повинна на наступний день після прийняття постанови оголосити вибори. Тому ймовірність на грудень я оцінюю як невисоку. Просто немає часу", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада повинна розглянути законопроект про столицю в першому читанні. 1 жовтня комітет Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування прийняв рішення відхилити основний законопроект №2143. Також члени комітету рекомендували відхилити альтернативні законопроекти №2143-1 і №2143-2.