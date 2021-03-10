В "Слузі народу" назвали "небезпечними фейками" кампанію проти вакцини CoviShield

У фракції "Слуга народу" вважають небезпечними фейками дезінформаційну кампанію проти вакцини індійського виробництва CoviShield. Ця інформація ставить під загрозу життя мільйонів українців.

Про це йдеться в заяві фракції, передає прес-служба.

Мова йде, зокрема, про заяву Петра Порошенка на погоджувальній раді у парламенті, у якій він розкритикував британську вакцину індійського виробництва.

"Вакцина AstraZeneca (CoviShield) виробництва Індії є цілком безпечним і ефективним захистом проти COVID-19. Це британський препарат, який виробляється потужностями індійського Serum Institute of India, одного з найбільших у світі виробників вакцин. Безпечність препарату підтверджують як науковці, так і мільйони людей, які вже отримали щеплення саме цією вакциною", - йдеться в офіційній заяві фракції.

Також керівництво фракції вважає, що дезінформація про вакцину загрожує національній безпеці. Збільшення недовіри українців до вакцини небезпечне, бо напряму стосується життя мільйонів людей в Україні.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов, який особисто вакцинувався CoviShield та засвідчив безпечність вакцини, вважає, що дезінформація вигідна певному колу осіб.

"Я неодноразово наголошував, що в Україні розгорнута цілеспрямована антивакцинаторська кампанія. Імовірно, комусь вигідно, аби Україна не використовувала вакцини, виготовлені провідними світовими компаніями, такими, як Pfizer чи AstraZeneca, а закуповувала їх у країни-агресора", - заявив він.

За його словами, в Україні не зафіксовано жодного випадку, коли вакцинація проти коронавірусу призвела до важких наслідків. На 20 тис. щеплень надійшло 185 повідомлень про легкі побічні ефекти.

Тож міністр закликав не довіряти чуткам про те, що вакцина індійського виробництва чимось відрізняється від Oxford/AstraZeneca - її рекомендувала до використання Всесвітня організація охорони здоров’я, а в Індії її отримали вже понад 12 мільйонів людей.

Крім того, у Німеччині ця вакцина дозволена для всіх осіб старшого віку - вакцинаційна комісія Stiko при Інституті Роберта Коха змінила позицію та рекомендувала її для людей, старших 65 років.

Керівники фракції "Слуга народу" наводять й інші приклади безпечності вакцинації: посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс засвідчила якість виробленої в Індії вакцини. Канада офіційно дозволила використовувати Covishield, а уряд країни замовив два мільйони доз цієї вакцини. Щеплення цією вакциною зробив Далай-лама та його оточення.

Також у фракції нагадують, що саме Covishield вакцинувався президент Володимир Зеленський, головний державний санітарний лікар, керівник прикордонної служби, інші посадовці. А також низка медійних осіб під час прямого телеефіру - Руслана Лижичко, телеведучий Олександр Педан, двократний чемпіон зі стронгмену Сергій Конюшок, ведуча Наталя Мосійчук.

На думку членів фракції "Слуга народу", заяви про низьку якість виробленої в Індії вакцини із ксенофобським підтекстом неприпустимі.