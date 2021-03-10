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Єрмак: ми очікуємо на вакцину Pfizer в найближчі тижні

Новость на русском → Київ, Середа 10 березня 2021 13:39
Єрмак: ми очікуємо на вакцину Pfizer в найближчі тижні Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Поставки вакцини американської компанії Pfizer для вакцинації в Україні очікуються в найближчі тижні. У той же час українська сторона розраховує на допомогу Євросоюзу.

Про це на онлайн-дискусії "Конфлікт на Сході України: перспективи на 2021 рік" заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, Київ розраховує на більшу допомогу Європейського союзу і ще сподівається, що вона все-таки буде.

"З лютого розпочалася вакцинація поки вакциною AstraZeneca. Ми очікуємо на партію вакцини Pfizer в найближчі тижні", - зазначив Єрмак і додав, що вакцинація в Україні проводиться за принципом черговості.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна отримає 10 млн доз COVID-вакцини Pfizer. Проект контракту вже направлений в Міністерство охорони здоров'я України, а поставка очікується безпосередньо з США.

Також головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, не повинно бути проблем з міжнародним визнанням вакцини Covishield, яка на сьогодні використовується в Україні. Крім того, повідомлялося, що Україна та Ізраїль вже обговорюють взаємне визнання сертифікатів чи паспортів вакцинації.

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