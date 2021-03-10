Єрмак: ми очікуємо на вакцину Pfizer в найближчі тижні

Поставки вакцини американської компанії Pfizer для вакцинації в Україні очікуються в найближчі тижні. У той же час українська сторона розраховує на допомогу Євросоюзу.

Про це на онлайн-дискусії "Конфлікт на Сході України: перспективи на 2021 рік" заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, Київ розраховує на більшу допомогу Європейського союзу і ще сподівається, що вона все-таки буде.

"З лютого розпочалася вакцинація поки вакциною AstraZeneca. Ми очікуємо на партію вакцини Pfizer в найближчі тижні", - зазначив Єрмак і додав, що вакцинація в Україні проводиться за принципом черговості.