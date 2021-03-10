В "Слуге народа" назвали "опасными фейками" кампанию против вакцины CoviShield

Во фракции "Слуга народа" считают опасными фейками дезинформационную кампанию против вакцины индийского производства CoviShield. Эта информация ставит под угрозу жизни миллионов украинцев.

Об этом говорится в заявлении фракции, передает пресс-служба.

Речь идет, в частности, о заявлении Петра Порошенко на согласительном совете в парламенте, в которой он раскритиковал британскую вакцину индийского производства.

"Вакцина AstraZeneca (CoviShield) производства Индии являются вполне безопасной и эффективной защитой против COVID-19. Это британский препарат, который производится мощностями индийского Serum Institute of India, одного из крупнейших в мире производителей вакцин. Безопасность препарата подтверждают как научные работники, так и миллионы людей, которые уже получили прививку именно этой вакциной", - говорится в официальном заявлении фракции.

Также руководство фракции считает, что дезинформация о вакцине угрожает национальной безопасности. Увеличение недоверия украинцев к вакцине опасное, потому что напрямую касается жизни миллионов людей в Украине.

Министр здравоохранения Максим Степанов, который лично вакцинировался CoviShield и засвидетельствовал безопасность вакцины, считает, что дезинформация выгодна определенному кругу лиц.

"Я неоднократно подчеркивал, что в Украине развернута целенаправленная кампания. Вероятно, кому-то выгодно, чтобы Украина не использовала вакцины, изготовленные ведущими мировыми компаниями, такими, как Pfizer или AstraZeneca, а закупала их у страны-агрессора", - заявил он.

По его словам, в Украине не зафиксировано ни одного случая, когда вакцинация против коронавируса привела к тяжелым последствиям. На 20 тыс. прививок поступило 185 сообщений о легких побочных эффектах.

Поэтому министр призвал не доверять слухам о том, что вакцина индийского производства чем-то отличается от Oxford/AstraZeneca - ее рекомендовала к использованию Всемирная организация здравоохранения, а в Индии ее получили уже более 12 миллионов человек.

Кроме того, в Германии эта вакцина разрешена для всех лиц старшего возраста - комиссия Stiko при Институте Роберта Коха изменила позицию и рекомендовала ее для людей старше 65 лет.

Руководители фракции "Слуга народа" приводят и другие примеры беспечности вакцинации: посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс показала качество произведенной в Индии вакцины. Канада официально разрешила использовать Covishield, а правительство страны заказала два миллиона доз этой вакцины. Прививки этой вакциной сделал Далай-лама и его окружение.

Также во фракции напоминают, что именно Covishield вакцинировался президент Владимир Зеленский, главный государственный санитарный врач, руководитель пограничной службы, другие должностные лица. А также ряд медийных лиц во время прямого телеэфира - Руслана Лыжичко, телеведущий Александр Педан, двукратный чемпион по стронгмену Сергей Конюшок, ведущая Наталья Мосейчук.

По мнению членов фракции "Слуга народа", заявления о низком качестве производимой в Индии вакцины с ксенофобским подтекстом недопустимы.