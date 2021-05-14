У "Слузі народу" назвали найбільш ймовірного наступника Степанова

"Я думаю, найбільш ймовірним кандидатом є пан Ляшко", - сказав Арахамія.

Нардеп зазначив, що кандидати на посади міністрів, відставка яких буде розглядатися вже наступного тижня, дали свою згоду. Арахамія також вважає, що у парламенті набереться необхідна кількість голосів для звільнення Степанова.

"По ньому (Степанову - ред.) буде фракція у понеділок і буде розглядатися це питання. Мені відомі настрої у фракції, з великою ймовірністю він буде звільнений. Тому буде голосування в Раді, а там, як вирішить зал", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні у Верховну раду надійшло подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про відставку Степанова з МОЗ. Питання звільнення міністра планують розглянути у вівторок, 18 травня, на позачерговому засіданні парламенту.

Як стало відомо РБК-Україна, Степанов не писав заяву про відставку, а прем'єр самостійно вирішив просити Раду звільнити міністра охорони здоров'я.

Додамо, сьогодні у відставку подали міністри інфраструктури та розвитку економіки - Владислав Криклій та Ігор Петрашко. Все що відомо про їх рішення - в матеріалі РБК-Україна.

У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера", основна тема якого - суд над Медведчуком, експерти, серед яких Олексій Данілов, Сергій Щербина, Ірина Венедіктова та інші, дають відповідь на питання, скільки в Україні російських агентів. Окрім того, ексклюзивно Генеральний прокурор України прокоментує деталі справи проти одного з лідерів ОПЗЖ щодо державної зради. Також стане відомо, хто наступним потрапить під санкції РНБО.

Випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 14 травня

Нагадаємо, у минулому випуску ток-шоу показали великий сюжет, у якому свідки злочину Червоної армії в селі Великий Житин 10 січня 1946 року розповіли про звірства вояків СРСР.



Також показали сам документ з архівів Служби безпеки України про злочини Червоної армії в селі Рівненської області.



Ще голова Всеукраїнської асоціації ветеранів Афганістану Сергій Куніцин розповів про участь українських ветеранів Афганістану в бойових діях на Донбасі та про поїздку до Москви у 2014 році.



Ну і традиційно не обійшлося без скандалів. Тому дивіться суперечку між Нестором Шуфричем та Русланом Кошулинським про українську ідентифікацію.



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