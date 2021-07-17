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У "Слузі народу" назвали головне завдання нового глави МВС

Автор: РБК-Україна

Одним з головних завдань новопризначеного глави Міністерства внутрішніх справ Дениса Монастирського стане розділення МВС. Його попередник Арсен Аваков був проти цього, дискусія з ним велася два роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу фракції СН Давида Арахамію, який зробив заяву в ефірі "Україна 24".

Він уточнив, що мають бути розділені Нацгвардія, поліція і прикордонна служба.

"У нас як у правлячої коаліції є план інституційний щодо отого, що такі великі міністерства треба розбивати на декілька інстанцій. Одне з таких головних завдань, які будуть стояти перед міністром - це зробити розділення цих частин", - зазначив Арахамія.

Протягом найближчого місяця Монастирський буде проводити повний аудит в МВС, а потім зробить відповідні заяви.

Нагадавши, Аваков оголосив про свою відставку 13 липня. Він написав заяву про звільнення, опублікувавши її у соцмережах.

Верховна рада проголосувала за відставку Авакова 15 липня. Її підтримали понад 290 парламентарів.

Зазначимо, 16 липня депутати підтримали призначення Монастирського главою МВС. Він також замінив Авакова у складі РНБО.

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