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У "Слузі народу" сподіваються сьогодні підтримати скасування недоторканності

Новини » Політика    29.08.2019 - 19:26
У "Слузі народу" сподіваються сьогодні підтримати скасування недоторканності
Фото: Давид Арахамія (facebook.com/david.braun)

Скасування депутатської недоторканності можуть підтримати вже сьогодні

На засіданні Верховної ради України 29 серпня сподіваються проголосувати за скасування депутатської недоторканності. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, позиція "Слуги народу" полягає в тому, щоб закон про зняття депутатської недоторканності в першому читанні був проголосований 29 серпня.

"Наша позиція - проголосувати 226 сьогодні і на наступній сесії проголосувати - 300. Я не знаю про поради Венеціанської комісії ... Коли вулиця прийде до нас, нам буде не до Венеціанської комісії. Коли суспільство вимагає, щоб депутати стали звичайними людьми, ми повинні це зробити. Цю точку зору підтримує більшість депутатів", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до порядку денного першого засідання Верховної ради України нового скликання включили законопроект про зняття депутатської недоторканності. Даний законопроект було ініційовано фракцією БПП в парламенті минулого скликання. Він пропонує внести зміни до статті 70 Конституції.

Президент України Володимир Зеленський виступає за прийняття саме цього законопроекту, який передбачає зняття недоторканності з 2020 року.

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