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Перший заражений коронавірусом нардеп одужав

Новини » Коронавірус     02.04.2020 - 16:42
Перший заражений коронавірусом нардеп одужав
Фото: Сергій Шахов (РБК-Україна)

Шахов вже перебуває вдома

Перший заражений коронавірусом в Україні народний депутат Сергій Шахов одужав. Про це він повідомив у своєму Facebook.

Він повідомив, що знаходиться вдома і почувається нормально. Він також додав, що завтра в Олександрівській лікарні йому повинні зробити третій тест на коронавірус.

"Я перехворів на коронавірус, лежав у державній лікарні, мене лікували українські лікарі", - додав Шахов.

Нагадаємо, нардеп Шахов захворів 15 березня, а 21 березня його забрали в лікарню. Він також говорив, що за результатами рентгена у нього виявили незначну пневмонію.

Сьогодні стало відомо, що у Вінниці від коронавірусної інфекції одужав перший пацієнт. У нього симптоми з'явилися після подорожі до країн Європи. Чоловік відчуває себе добре, але ще деякий час він буде перебувати на домашній самоізоляції.

Зазначимо, станом на ранок 2 квітня в Україні кількість заражених зросла до 804, з них 20 осіб померли, 13 пацієнтів видужали. За добу було зафіксовано 135 нових випадки. Також повідомлялося про першого померлого в Києві.

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