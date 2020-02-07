ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У "Слузі народу" готують закон проти анонімних каналів в Telegram

Новини » Політика     07.02.2020 - 18:16
У "Слузі народу" готують закон проти анонімних каналів в Telegram
Фото: Олександр Ткаченко (РБК-Україна)

Анонімні канали зобов'яжуть розкривати бенефіціарів

Новий закон "Про медіа" буде спрямований на те, щоб анонімні Telegram-канали розкрили кінцевих бенефіціарів. Про це в інтерв'ю liga.net заявив глава парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За його словами, в новому законі спробують визначити, що є медійним майданчиком, відштовхуючись від кількості користувачів.

"Наприклад, така норма є в Німеччині. Є пропорція їх кількості в прив'язці до чисельності населення країни. Так от, такі майданчики повинні оприлюднити кінцевого бенефіціара. І ми, очевидно, будемо це використовувати в законі. У другому читанні", - зазначив Ткаченко.

Він також додав, що якщо такий Telegram-канал не розкриє бенефіціара, то Нацрада буде вправі звернутися до адміністрації Telegram з вимогою привести його у відповідність з чинним законом.

Нагадаємо, раніше Моніторингова місія ООН розкритикувала український закон "Про медіа". Зокрема, в ООН закликали утриматися від обмежень для роботи ЗМІ, бо це не відповідає стандартам прав людини.

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков раніше заявив, що законопроєкт про медіа будуть допрацьовувати з журналістами.

Уперлися в землю: як Рада заблокувала дві ключові реформи Зеленського
Новини України медиаTelegramСлуга народа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся