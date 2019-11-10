У "Слузі народу" анонсували зміну ідеології партії

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що нинішня партійна ідеологія лібертаріанство буде змінена. Про це він сказав на брифінгу після з'їзду партії.

Корнієнко повідомив, що зміна ідеології потрібно для пошуку компромісу всередині партії.

"Це буде щось між ліберальними та соціалістичними поглядами", - сказав новий глава.

Нагадаємо, члени політичної сили "Слуга народу" під час з'їзду в Києві в неділю, 10 листопада, обрали нового керівника партії. Так, під час з'їзду члени партії обрали керівником "Слуги народу" народного депутата та першого заступника голови фракції Олександра Корнієнка. У своїй промові Корнієнко анонсував законодавчі зміни щодо політичних партій.

Також він додав, що "Слуги народу" планують створити громадський хаб партії, де будуть обговорюватися законопроекти. Крім того, Корнієнко розповів коли "Слуга народу" розробить статут партії.

Раніше спікер парламенту Дмитро Разумков склав повноваження голови політичної партії "Слуга народу". Свою відставку Разумов анонсував на початку жовтня.